Không được sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

Các tiêu chí được chia ra làm ba nội dung là văn minh, vệ sinh môi trường đô thị và trật tự đô thị, an toàn giao thông. Dự kiến các tiêu chí này sẽ được ban hành trong tháng 4 để thực hiện đối với 15 tuyến đường trọng điểm (bảng bên dưới). Tại cuộc họp ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà đã chỉ đạo: Các tuyến đường trọng điểm này không được dùng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, chỉ có thể được giữ xe theo Quyết định 74 (cho phép sử dụng tạm một phần lòng đường, vỉa hè). Nhịp Sống Đô Thị xin giới thiệu để người dân biết cùng thực hiện.

Tiêu chí văn minh: Cơ quan, đơn vị, hộ dân treo cờ tổ quốc đúng quy định và đầy đủ trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; Các công trình di tích lịch sử văn hóa, cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, tài sản nơi công cộng luôn được giữ gìn, bảo quản và chăm sóc sạch đẹp; Trụ sở cơ quan, nhà ở, cửa hàng và công trình khác ở mặt tiền đường phải đảm bảo khang trang, xanh - sạch - đẹp, không phơi quần áo, đồ dùng sinh hoạt trước mặt tiền nhà ảnh hưởng cảnh quan đô thị; Hệ thống chiếu sáng, thoát nước luôn hoạt động tốt, hệ thống cáp viễn thông, truyền hình, điện lực phải được ngầm hóa hoặc bó gọn gàng; Không treo, vẽ, dán quảng cáo trái phép; Không có người ăn xin, buôn bán hàng rong; Không để xảy ra tình trạng đeo bám, níu kéo du khách; Đảm bảo lối lên xuống vỉa hè cho người khuyết tật có thể tiếp cận thuận lợi theo đúng quy chuẩn trên suốt tuyến đường.

Tiêu chí vệ sinh môi trường đô thị: Lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên, không có nước đọng, rác thải, nước thải đổ ra mặt đường; Việc thu gom rác phải tổ chức hợp lý và chặt chẽ, 100% hộ dân có hợp đồng thu gom rác cố định về thời gian, địa điểm giao nhận; Không để rác thải trước cửa nhà và vỉa hè; Không để xảy ra tình trạng chăn, dắt, thả súc vật chạy rông, phóng uế trên đường phố; Lắp đặt đầy đủ phương tiện, tiện ích công cộng như thùng rác, nhà vệ sinh theo quy định của địa phương. Việc lắp đặt phải đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp cảnh quan.

Tiêu chí trật tự đô thị, an toàn giao thông: Mặt đường không lồi lõm, ổ gà, không bị oằn lún, mô cao vượt quá quy định đảm bảo an toàn giao thông; Công tác đậu xe dưới lòng đường phải phù hợp quy hoạch và thực hiện đúng quy định; Vỉa hè bằng phẳng đảm bảo an toàn giao thông; Không được phép lấn chiếm vỉa hè vào mục đích khác ngoài việc dành cho người đi bộ; Phải bố trí các điểm giữ xe công cộng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, tham quan, vui chơi giải trí của người dân và du khách; Chính quyền địa phương bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các vị trí thường xuyên hoặc có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường; Cây xanh phải được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên đảm bảo yêu cầu mỹ quan.