Không khí tưng bừng tại giải Golf Phú Mỹ Hưng lần 2

Trong ngày thi đấu, nhiều golfer cho biết rất thích áo và mũ thi đấu do Tổng Công ty Việt Thắng - CTC thiết kế. Và cũng kể từ mùa giải năm nay, chương trình còn có thêm cúp luân lưu, khắc tên người chiến thắng. Người thắng giải sẽ giữ cúp trong một tháng và sau đó chuyển về cho BTC lưu giữ. Ngoài cơ hội tranh các giải chính như giải Best Gross nhất, nhì, ba ở các bảng, sáu giải kỹ thuật, mini game, các golfer còn được dịp thử tài với bảy giải thưởng “Hole in one” với các phần thưởng giá trị như chiếc xe SUV QX 60, gói trị liệu tế bào tươi kết hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp tại CHLB Đức, nhẫn kim cương… Kết quả, golfer Nai Min đã may mắn nhận giải với trị giá 100 triệu đồng do Công ty TNHH Thiên Gia Bảo (Maia Club) tài trợ.

Giải Golf Phú Mỹ Hưng 2015 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ban Quản lý sân Golf Nam Sài Gòn, CLB Golf Phú Mỹ Hưng và Công ty Golf Pro Event tổ chức. Giải đấu hướng tới khách hàng, cư dân; tạo sân chơi lành mạnh, giải trí, thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Sự kiện cũng là dịp để mọi người tham quan khu đô thị hiện đại, cùng giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nhân, tăng cường mối quan hệ hợp tác và phát triển.

NGỌC CHÂU