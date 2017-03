Khu A - khu đô thị mới PMH: Nộp sau ngày 9-3, tiền sử dụng đất tăng 2-3 lần

Nhằm hỗ trợ người dân được thuận lợi hoàn tất thủ tục giấy tờ, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho gia hạn lần 2, cũng là lần chót về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A - khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH) là đến hết ngày 9-3 tới đây.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP giao Cục Thuế TP và Ban Quản lý khu Nam chủ trì cùng phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND quận 7 và Công ty PMH đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm việc nộp tiền sử dụng đất tại khu đô thị PMH trước ngày 9-3.

Để hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất trước ngày 9-3 thì ngày 9-2 là thời điểm hạn chót các khách hàng phải hoàn tất tờ khai lệ phí trước bạ và tờ khai tiền sử dụng đất để Chi cục Thuế quận 7 phát hành thông báo thuế. Tuy nhiên, Công ty PMH cho biết riêng ở đơn vị này vẫn còn 1.308 hồ sơ khách hàng chưa đến nhận thông báo thuế và tờ khai thuế.

Theo chỉ thị của Thủ tướng tại Công văn số 2187/TTg-KTN ngày 2-12-2010 thì tiền sử dụng đất được tính tại thời điểm ký hợp đồng giữa khách hàng và Công ty PMH nếu khách hàng nộp đúng thời hạn quy định (trước đây là tại thời điểm có quyết định giao đất của UBND TP). Như vậy, nếu nộp tiền đúng thời hạn (đến ngày 9-3-2012) thì khách hàng có thể sẽ phải đóng tiền ít hơn nhiều so với bảng giá đất hiện nay. Với việc hoàn thiện hạ tầng, chức năng đô thị của khu đô thị mới PMH và quận 7 cũng như xu hướng phát triển bất động sản trên cả nước, bảng giá đất Nhà nước công bố hằng năm luôn có xu hướng tăng hơn. Chưa kể, theo quy định hiện hành thì tiền sử dụng đất có thể được tính theo giá thị trường, điều này sẽ mang lại nhiều rủi ro cho khách hàng. Do đó, việc hoàn tất sớm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, nộp tiền sử dụng đất trước ngày 9-3 là một quyền lợi của khách hàng.

Được biết theo đánh giá khảo sát của các sở, ngành, lý do chính dẫn đến việc chậm trễ nộp tiền sử dụng đất phần lớn là do người dân đang gặp khó khăn về tài chính mặc dù số tiền phải nộp được nhận xét là “rất nhỏ so với giá trị của căn nhà”.

Để hỗ trợ những khách hàng chưa đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất, Công ty PMH cho hay công ty này đã chủ động liên hệ với các ngân hàng về việc cho khách hàng vay. “Mặc dù khoản vay bất động sản ở các ngân hàng vẫn còn hạn chế nhưng công ty đã đạt được thỏa thuận với nhiều ngân hàng để hỗ trợ khách hàng vay số tiền phải nộp với thời hạn 7-15 năm” - đại diện Công ty PMH báo cáo. Cụ thể là các ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn, BaoViet bank, IndoVinabank - Chi nhánh TP.HCM và HSBC.

HÀ NGUYỄN