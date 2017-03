Khuyến cáo về tấm ốp pô xe máy Honda Air Blade

Trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh tình trạng tấm ốp pô xe máy Air Blade của công ty Honda Việt Nam mất an toàn cho người sử dụng và người đi đường. Với tư cách là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh đã yêu cầu Công ty Honda Việt Nam giải trình về vụ việc nói trên và đưa ra hướng khắc phục để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng xe máy Air Blade.

Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, ông Koji Onishi đã gửi công văn chính thức cho Cục Quản lý cạnh tranh và khẳng định, Công ty Honda Việt Nam chưa từng sản xuất hoặc cung cấp tấm ốp pô xe bằng kim loại cho xe Air Blade. Tấm cản nhiệt chính hiệu lắp trên pô xe Air Blade của Honda Việt Nam làm bằng chất liệu nhựa, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.

Các tấm chắn nhiệt bằng kim loại được sản xuất bởi một bên thứ ba và do khách hàng tự lắp thêm vào. Công ty Honda Việt Nam đã gửi thông báo đến tất cả cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) yêu cầu các HEAD khuyến cáo và tư vấn cho khách hàng không các phụ kiện này cho xe vì lý do an toàn.

Cục Quản lý cạnh tranh khuyến cáo tới tất cả người tiêu dùng Việt Nam nói chung và các khách hàng đang sử dụng xe Air Blade nói riêng không nên lắp đặt tấm cách nhiệt kim loại trôi nổi trên thị trường và sử dụng tấm cách nhiệt do nhà sản xuất cung cấp để bảo vệ an toàn cho người sử dụng và người tham gia giao thông.

Theo PV (VOV)