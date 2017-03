Khuyến mãi laptop mùa tựu trường

Theo đó, Acer Việt Nam vừa tung ra chương trình “Đồng hành cùng sinh viên” dành cho sinh viên ĐH, CĐ mua máy tính xách tay Acer bộ vi xử lý Intel Core i3/5 thế hệ thứ hai hoặc Intel Pentium sẽ được tặng miễn phí hoặc ưu đãi mua máy in Fuji Xeros P106 giảm đến 70%. Ngoài ra, hãng này cũng kết hợp với nhà phân phối thực hiện chương trình khi mua laptop Acer có vi xử lý Core i3 hoặc i5 thế hệ II sẽ được tặng một máy in Laser Fuji Xerox P105. Hay mua laptop Acer sử dụng vi xử lý Pentium B940/B950 thế hệ II được ưu đãi mua máy in Laser Fuji Xerox P105 với giá 499.000 đồng (đã có VAT).

Ông Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và tiếp thị nhà phân phối máy tính DGW, cho biết với hầu hết các sản phẩm dành cho HSSV thì DGW đều có giảm giá tối đa, còn ở các đại lý thì sẽ có thêm những quà tặng khuyến mãi như USB, mouse... Đặc biệt, các bạn tân sinh viên có giấy trúng tuyển nhập học năm học 2011 còn có cơ hội mua máy laptop Samsung RV409-A01 có giá giảm từ 7,9 triệu đồng xuống còn 6,99 triệu đồng hay laptop Compaq CQ42 - 459TU giảm tới 1,5 triệu đồng.

Tấp nập khuyến mãi dành cho sinh viên mùa tựu trường. Ảnh: Như Thủy

Nam Á Laptop Plaza cũng thực hiện chuỗi chương trình “Back to school” trên toàn quốc. Theo đó, cửa hàng sẽ thực hiện giảm giá trên 1,5 triệu đồng cho một số model 2011 như Asus K43E- VX037; HP Probook 4520s…

Chuỗi siêu thị Thegioididong có chương trình “Mang điểm thi đi mua laptop tặng hai lần tiền” với hình thức giảm giá 500.000 đồng cho tất cả học sinh, sinh viên khi mua laptop. Ngoài ra, khi mua laptop trên 11 triệu đồng, các tân sinh viên sẽ được giảm thêm theo hình thức (tổng điểm thi ba môn) x 20.000 đồng. Hoanlong Computer ở TP.HCM cũng dành ra 400 phiếu mua laptop trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu dành cho HSSV cũng như khuyến mãi giảm giá nhiều model máy và chương trình giá rẻ khi mua hàng online. Dự đoán mùa tựu trường năm nay, thị trường laptop mùa này sẽ tăng 40%-50% so với tháng 7.

FPT ra mắt Dell Vostro 1450 Dell Vostro 1450 là dòng laptop trung cấp mới nhất dành cho doanh nhân và các bạn trẻ có cấu hình mạnh với công nghệ xử lý thế hệ Core i thứ hai của Intel, hỗ trợ xử lý hình ảnh đa phương tiện tối ưu; hệ thống webcam 1,3 MP tích hợp hai loa cho âm thanh sống động và mic gắn trong; màn hình LED chống lóa, vỏ máy phủ lớp vân chống bám dấu tay. Ngoài ra, Dell Vostro 1450 còn áp dụng công nghệ kết nối không dây 802.11n, HDMI và Bluetooth 3.0 mới nhất. Đặc biệt, chương trình Dell Back Up and Recovery Manager trên Dell Vostro 1450 sẽ hỗ trợ người dùng trong việc khôi phục dữ liệu khi cần thiết. Sản phẩm có mức giá 12 triệu đồng. VŨ YẾN

THANH TRÀ