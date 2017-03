Khuyến mãi lớn nhân tết Nguyên đán

Theo đó, khách hàng khi đăng ký mới các gói dịch vụ Internet của FPT Telecom sẽ được miễn 100% phí hòa mạng và được tặng thiết bị Modem bốn cổng (trị giá 800.000 đồng). Đặc biệt, khách hàng đăng ký các gói cá nhân Mega You, Mega Me sẽ nhận được ưu đãi lớn nhất trong năm khi số tiền khấu trừ cước hằng tháng cho khách hàng sẽ lớn hơn rất nhiều so với phí đặt cọc khách hàng phải trả.

Ngoài những ưu đãi trên, đối với các khách hàng đăng ký trả trước sáu tháng sẽ được miễn 100% phí đặt cọc. Khách hàng trả trước 12 tháng được miễn 100% phí đặt cọc và tặng tháng cước sử dụng thứ 13. Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký mới có cơ hội miễn hoàn toàn phí đặt cọc thông qua thẻ cào may mắn với giá trị lì xì tiền mặt lên tới 400.000 đồng. Chương trình tặng thẻ cào áp dụng cho khách hàng đăng ký các gói Mega You, Mega Me tại Hà Nội.

THANH TRÀ