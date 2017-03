Kiểm tra lốp ô tô để lái xe an toàn

Theo một thống kê được tiến hành mới đây, khi mua lốp xe, có 33% khách hàng lựa chọn lốp xe dựa theo thương hiệu; 28% người mua chọn vì giống lốp xe đang sử dụng; 15% chọn theo tư vấn của đại lý, nhà phân phối và khoảng 15% chọn theo giá cả, còn lại là theo lời khuyên từ bạn bè, người thân, thông tin báo đài, Internet.

Cũng theo thống kê này, cứ hai khách hàng thì có một người chưa từng tự thay bánh xe; 33% lốp xe lưu thông trên đường bị non hơi; mỗi bảy lốp xe thì có một lốp quá mòn, 13% chiếc xe sử dụng nhãn hiệu lốp khác nhau trên cùng một xe… Với những thông tin này, nhiều bác tài phải thừa nhận mình đã quá lơ là trong việc kiểm tra lốp trước khi vận hành xe. Do vậy, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên học cách tự thay bánh xe để xử lý tốt trong trường hợp gặp sự cố khi đi xa hoặc khi ban đêm, thời tiết xấu… Ngoài ra, bạn nên kiểm tra lốp ít nhất nửa tháng một lần để tránh tình trạng lốp thiếu hơi; nên thay ngay các lốp quá mòn để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Đặc biệt, các bác tài có thể sử dụng “lốp tiết kiệm nhiên liệu” để giúp giảm chi phí sử dụng xe lên đến 5%.

Kiểm tra lốp định kỳ sẽ giúp bác tài hạn chế rủi ro khi vận hành xe. Ảnh: MINH TÚ

Theo Cẩm nang lốp và những kiến thức cần biết (do Bridgestone Việt Nam thực hiện), trước khi vận hành xe, chúng ta nên dành ra 2-3 phút kiểm tra lốp để đảm bảo chuyến đi an toàn.

Thứ nhất, kiểm tra sơ qua mỗi lốp để phát hiện có điểm nào bất thường hay không. Những chỗ phình, cắt, các mảnh vụn bị kẹt, dấu hiệu rạn nứt hư hỏng do thời gian, các sự cố bất thường… nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến các vấn đề, tai nạn nghiêm trọng khi lái xe.

Thứ hai, chú ý kiểm tra hoa lốp. Độ sâu của hoa lốp nên được đo ở các rãnh chính. Đây là các rãnh có các vạch chỉ thị mòn, là các gờ nhỏ nhô lên từ đáy của các rãnh. Bạn nhớ đo từng độ sâu của rãnh ngang theo bề rộng của hoa lốp và ở vài điểm quanh chu vi lốp; kiểm tra các vết mòn bất thường để xem xét tình trạng lốp non hơi hay quá căng hơi. Đặc biệt, quãng đường xe phải phanh (thắng) trên đường ướt sẽ tăng hơn nếu độ sâu của hoa lốp giảm. Theo các chuyên gia, thông thường với bánh đánh lái (bánh trước), độ sâu hoa lốp không bao giờ dưới 5 mm và từ 3-5 mm cho bánh kéo (bánh sau) để đảm bảo độ bám cao nhất.

Thứ ba, là kiểm tra áp suất, bạn có thể tìm thấy thông tin áp suất chỉ định trong hướng dẫn sử dụng xe hoặc miếng dán trên xe. Một chú ý chúng ta cần nhớ là luôn kiểm tra áp suất khi lốp nguội, không bao giờ điều chỉnh áp suất khi đang hoặc vừa kết thúc một chuyến đi. Mỗi hai tuần, tài xế nên kiểm tra áp suất lốp một lần để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, đừng quên gắn nắp đậy van. Áp suất thấp làm giảm công năng của lốp và làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Do vậy, bạn nên trang bị sẵn một thiết bị đo áp suất để dễ dàng sử dụng khi cần.

