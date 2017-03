Kim cương nhân tạo: Bước đột phá của thị trường đá quý

Không thua kém kim cương

KCNT được đánh giá là đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã thời trang, là loại trang sức phù hợp nhất trong thời kỳ bão giá hiện nay. Nó đem đến một vẻ đẹp quý phái, tôn lên vẻ mềm mại, quyến rũ cho phái đẹp. Để có được viên KCNT tỏa sáng lấp lánh là cả một quá trình. Từ một vật thể nhỏ thô sơ góc cạnh, được sự hỗ trợ của công nghệ máy móc hàng đầu trên thế giới, đội ngũ những người thợ kinh nghiệm phải miệt mài, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, với kiểu cắt Brilliance 57 giác cắt này nhằm giúp chúng tỏa sáng rực rỡ, không thua kém kim cương tự nhiên được nhìn thấy bằng kính chuyên dụng.

Kết hợp sử dụng công nghệ cao, độc quyền trong sáng chế sản phẩm, Ngọc Long Châu tự tin bởi những bước tiến nổi bật về chất lượng hàng đầu của KCNT ở Việt Nam. Các sản phẩm Ngọc Long Châu trong quá trình sử dụng được bảo hành vĩnh viễn về độ sáng bóng. Trường hợp đá tự mờ, đục, tối do kết cấu hoặc chất đá bị biến dạng thì sẽ được đổi lại viên khác hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, khi mua sản phẩm tại Ngọc Long Châu, khách hàng được tư vấn tận tình về cách sử dụng và bảo vệ trang sức của mình.

Tiếp nối sự thành công lớn của dòng sản phẩm KCNT 16 mũi tên may mắn đang gây “sốt” hiện nay, Ngọc Long Châu tiếp tục mang đến người tiêu dùng những viên KCNT với giác cắt 16 mũi tên may mắn tinh xảo và 16 cánh hoa an lành, sở hữu 105 giác cắt nhiều nhất hiện nay. Mang màu sắc của các loại đá quý, kim cương tự nhiên. Đây là những viên KCNT được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu theo đơn đặt hàng đặc biệt của Công ty Ngọc Long Châu dành riêng cho thị trường Việt Nam, đáp ứng các chuẩn mực vô cùng khắt khe dành cho kim cương hiện nay.

Ngũ hành trong KCNT

Ngoài việc tôn thêm vẻ đẹp, thể hiện sự sang trọng, quý phái của người sở hữu, những bộ trang sức đính kim cương, đá quý còn ẩn chứa nhiều ý niệm duy tâm. Quy luật ngũ hành hay thuật phong thủy luôn được người phương Đông vận dụng trong cuộc sống, đặc biệt ở khía cạnh màu sắc. Người ta tin rằng đeo trang sức đá có màu sắc phù hợp với mệnh, tuổi sẽ giúp mang lại trí tuệ, sức khỏe, may mắn và tình yêu… Tuy nhiên, với mức thu nhập của nhiều người Việt Nam hiện nay, việc sở hữu một viên kim cương tự nhiên có màu đã khó, hợp với ngũ hành, mệnh tuổi càng khó hơn. Do đó, sự xuất hiện của KCNT có màu sắc tự nhiên theo các loại đá quý, kim cương thiên nhiên giúp thỏa mãn tâm lý, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi đối tượng người tiêu dùng.

Với bộ sưu tập KCNT màu sắc ngũ hành của Ngọc Long Châu, khách hàng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và sở hữu những viên KCNT được chế tác tinh xảo mô phỏng theo những viên đá quý, kim cương thiên nhiên nhằm mang đến những giá trị, ý nghĩa duy tâm huyền diệu cho người sở hữu.

KCNT trắng (Diamond): Kim cương có nguồn gốc từ chữ “Adamas” theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “vô địch” và cũng tượng trưng cho “tình yêu bất diệt” và sự vĩnh cửu, đặc trưng cho người mạng Kim.

KCNT vàng (Yellow Diamond): Thể hiện sự ấm áp, yêu thương, là viên đá dành cho những người lạc quan, nhân hậu, yêu thích việc mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, đặc trưng cho người mạng Thổ.

KCNT ngọc lục bảo (Emenald): Là biểu tượng của tình yêu và sự tái sinh, giúp phát triển trí thông minh cũng như chất xúc tác tình yêu cho bất kỳ ai sở hữu, đặc trưng cho người mạng Mộc.

KCNT lam ngọc (Saphire): Biểu tượng của quyền lực, lòng trung thành và tâm hồn, thể hiện sự lãng mạn và quý phái, đặc trưng cho người mạng Thủy.

KCNT hồng ngọc (Ruby): Biểu tượng của hạnh phúc và may mắn, mang lại sức khỏe, lòng tự tin và quyết đoán để bảo vệ được người sở hữu trước phong ba bão táp của thiên nhiên và cuộc đời, đặc trưng cho người mạng Hỏa.

KCNT màu tím nhạt (đá Lavender): Mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, giúp công việc luôn trôi chảy, là viên đá dành cho người tinh tế, có khả năng nắm bắt và hài hòa mọi thứ xung quanh, đặc trưng cho người mạng Hỏa.

KCNT màu ôliu (đá Peridot): Theo một trong những giả thuyết, thuật ngữ Peridot bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp - Peridona, mang ý nghĩa đem lại sự sung túc, là viên đá dành cho những người hướng ngoại, thích giao tiếp, thể hiện mình, đặc trưng cho người mạng Mộc…