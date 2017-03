Kinh Đô không giảm giá bánh Trung thu

Ông Nguyễn Xuân Luân, Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô, cho biết sản lượng tiêu thụ bánh Trung thu đã đạt 70% so với kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, dòng cao cấp Trăng Vàng khá hút hàng nhờ sự vượt trội về chất lượng, mẫu mã sang trọng, ấn tượng. Tuy nhiên, khi mùa Trung thu vào giai đoạn cao điểm, thị trường bắt đầu xuất hiện các điểm bán đại hạ giá nhằm thu hút khách hàng. Về phía Kinh Đô, công ty khẳng định bánh Trung thu của hãng luôn được bán đúng giá niêm yết. Kinh Đô hoàn toàn không có chủ trương “bán đại hạ giá”. Do vậy, người tiêu dùng nên cẩn trọng trước khi quyết định mua sản phẩm.

NGỌC CHÂU