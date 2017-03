Kinh nghiệm lái xe trong nội đô

Nếu đường có dải ngăn cách cứng (con lươn) thì cố gắng đi sát con lươn, giảm tốc độ tối đa và không nên để một khoảng hở vừa đủ cho xe đạp, xe máy lọt vào. Vì nếu lọt vào được họ sẽ vào ngay, rất nguy hiểm do va quẹt.

Chậm mà chắc, chú ý xe cùng chiều…

Khi đường đông, nhá nhem tối, bạn cần chú ý đến xe đạp, xe máy... đi cùng chiều. Nhất là đường đông, ồn ào họ càng không nghe tiếng xe. Với những xe chạy ngược chiều do quan sát được nên không phải lo, họ sẽ tự tránh (chẳng ai dại gì lao vào ôtô). Tuy nhiên, cũng phải để ý vì có khi đường đông quá họ không có chỗ tránh hoặc không kịp thấy.

Nếu trong trường hợp xe phải nhích từng chút một do kẹt đường thì cũng nên cố gắng giữ khoảng cách với xe phía trước sao cho đủ rộng để không “hôn” và đủ hẹp để xe máy không lọt qua được. Tuy nhiên, với người mới biết lái thì việc giữ khoảng cách này là hơi khó, rất dễ “hôn” xe đằng trước. Theo kinh nghiệm, từ vị trí ngồi lái, nếu bạn còn thấy biển số xe đi trước tức khoảng cách vừa an toàn.

Trong trường hợp kẹt đường thì nên kiên nhẫn, không nên tìm mọi cách để thoát ra vì điều này chỉ có làm cho tình hình phức tạp thêm. Bạn càng cố quẹo hoặc cố len lỏi thì đôi khi bị tiến thoái lưỡng nan, cả con đường sẽ kẹt cứng.

Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn 2011 của Ford. Ảnh: TL

Đối với những đối tượng qua đường là người già, trẻ con, phụ nữ, người ngoại tỉnh (đi bộ hoặc đi xe), bạn phải đặc biệt chú ý. Tốt nhất là giảm tốc, dừng hẳn vì những đối tượng này thường qua đường không dứt khoát. Có khi qua được một nửa rồi lại quay đầu lại khi thấy xe đến gần.

Trời sẩm tối là bật đèn ngay, vì không chỉ có mình bạn, rất nhiều người quáng gà, họ có thể lao vào. Thường sau một ngày làm việc hầu hết mọi người đều mệt mỏi kết hợp với điều kiện giao thông quá tồi tệ như hiện nay thì phản xạ cũng sẽ kém đi.

Khi qua ngã tư có đèn tín hiệu, thấy đèn vàng thì giảm tốc độ và dừng xe, đừng cố vượt vì xe máy bây giờ chạy rất ẩu. Thấy bên kia đèn vàng là bên này xe máy đã tăng ga vọt liền, rất dễ va chạm với xe mình. Khi đường đông tuyệt đối không quay đầu xe, điều này rất dễ dẫn đến kẹt xe cả con đường.

Tình hình giao thông hiện nay thì ôtô phải nhường xe máy, xe thô sơ. Vì vậy, bạn đừng ganh đua với những phương tiện này, phần thiệt về tinh thần và vật chất luôn luôn là mình nếu có va chạm. Đặc biệt, tuyệt đối không lái xe khi say xỉn, rất dễ dẫn đến hiện tượng xe điên, mà với xe điên trong trường hợp đường đông thì thú thực vô cùng nguy hiểm.

Hãy tiếp cận các khóa lái xe an toàn

Theo ông Trương Kim Phong, Giám đốc marketing Ford Việt Nam: Hơn 22.000 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam hằng năm là một con số đáng báo động và tiếc thay, con số này ngày càng tăng. Vấn nạn về TNGT có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, chất lượng nguồn lao động, mang đến những thiệt hại về tiền của, vật chất và những hệ lụy từ TNGT không chỉ cho các cá nhân và gia đình mà còn cho cả xã hội.

Chính vì vậy, hằng năm các hãng xe đều tổ chức các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn. Mục tiêu chung của các chương trình này là tập trung hỗ trợ để tạo nên một văn hóa lái xe tốt thông qua việc đào tạo nên những tài xế am hiểu giá trị về an toàn giao thông và có trách nhiệm với không chỉ cá nhân họ mà với cả cộng đồng. Ngoài ra, chương trình còn tập trung những yếu tố để tiết kiệm nhiên liệu, vừa mang lại lợi ích tài chính cho người lái, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Các kết quả thực nghiệm cho thấy nếu áp dụng thường xuyên những kỹ năng này, các bạn không chỉ trở thành người lái xe an toàn, có văn hóa mà còn tiết kiệm được đến 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Vì vậy, cho dù bạn là người đã có nhiều kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm “ôm vô-lăng”, hãy theo dõi và đăng ký (khi có chương trình) các khóa huấn luyện lái xe an toàn và thân thiện môi trường.

Nhu cầu cao từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn Các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn rất bổ ích, hiệu quả vì được tổ chức trên những bãi tập sa hình thực tế. Vì vậy, nhiều năm qua, các hãng xe đã nhận được yêu cầu đào tạo từ nhiều tập đoàn và công ty lớn như DHL, Unilever, Vietcombank hay Vietnam Airlines… Chương trình đã mang đến cho các nhân viên, học viên kiến thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông và nhận thức của họ về ý thức cộng đồng.

PHI NGUYỄN tổng hợp