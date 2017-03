Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Thuduc House

Ngày 27-11-2005, thương hiệu Thuduc House đã được tôn vinh là một trong 30 thương hiệu mạnh và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở (VITOPBUILD) do Bộ Xây dựng bình chọn. Thuduc House liên tục vinh dự đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2006 và 2007 do Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam bình chọn. Giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam tốt nhất năm 2007” do bạn đọc của Báo điện tử Vietnamnet bình chọn và nhiều giải thưởng khác.