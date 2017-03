Korea Life Việt Nam vươn cao từ lòng tin của khách hàng

Làm thế nào để một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thành công trong bối cảnh thị trường Việt Nam còn non trẻ nhưng cạnh tranh khá gay gắt.

Những bước đi nhanh và bền vững

Ông Jung Seop Hyun, Tổng Giám đốc Korea Life Việt Nam, nhấn mạnh rằng trong ba năm qua mục tiêu hàng đầu của Korea Life Việt Nam là hướng đến phát triển bền vững, hình thành đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tạo dựng lòng tin với khách hàng và biết gắn kết quyền lợi cộng đồng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhìn vào bối cảnh thực tế, thị trường Việt Nam đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp về bảo hiểm nhân thọ và đang tạo ra những cạnh tranh khá gay gắt mới thấy rằng để trở thành một thương hiệu tin dùng của hơn 17.000 khách hàng chỉ trong ba năm hoạt động là điều không dễ dàng. Để tạo ra được những phát triển nhanh chóng và bền vững, bản thân Korea Life Việt Nam luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Mỗi sản phẩm trước khi được giới thiệu đến khách hàng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng vì bản thân Korea Life Việt Nam luôn muốn mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất. Đó cũng là lý do mà Korea Life Việt Nam hiện đang có một hệ thống sản phẩm khá đa dạng: An sinh giáo dục toàn diện, An sinh tích lũy toàn diện, An khang hưu trí toàn diện... Ngoài ra, còn có các sản phẩm bảo hiểm bổ sung như Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn…

Mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất luôn là điều mà Korea Life Việt Nam hướng tới.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đầu tư vào nguồn nhân lực cũng là nền tảng để Korea Life Việt Nam hướng tới việc phát triển lâu dài. Tất cả nhân viên, nhân viên tư vấn tài chính của Korea Life Việt Nam thường xuyên được tạo điều kiện tham gia những khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng để nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng trong dịch vụ. Ngoài ra, Korea Life Việt Nam còn phát triển nguồn nhân lực của mình thông qua việc chọn lọc những sinh viên xuất sắc để tặng học bổng du học Hàn Quốc. Korea Life Việt Nam muốn từng bước hướng đến việc hình thành đội ngũ quản lý người Việt trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp để tạo sự gần gũi và tin dùng của khách hàng.

Không quên trách nhiệm với cộng đồng

Xác định mục tiêu gắn kết quyền lợi cộng đồng với sự phát triển của doanh nghiệp, trong thời gian qua, Korea Life Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp trẻ mồ côi, bệnh nhi nghèo, người khuyết tật, giáo viên nghèo, công nhân, người già neo đơn…

Ông Jung Seop Hyun, Tổng Giám đốc Korea Life Việt Nam, cho biết: “Hơn ba năm qua, chúng tôi luôn dành một phần lớn ngân sách cho các hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ cho trẻ em, người nghèo và người tàn tật ở Việt Nam. Thông qua những chương trình này, không chỉ thể hiện sự quan tâm của chúng tôi đối với lợi ích của cộng đồng mà còn mang lại cho chúng tôi niềm vui và niềm tự hào được chung tay góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân Việt Nam”.

Để chương trình thật sự hiệu quả và ý nghĩa, Korea Life Việt Nam luôn khuyến khích nhân viên của mình tham gia vào chương trình để cùng san sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Một số chương trình còn có sự phối hợp và hỗ trợ từ nhân viên của Korea Life tại Hàn Quốc. Không dừng lại ở đó, các thành viên công ty còn tích cực kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cho các hoạt động từ thiện nhằm mang đến những đóng góp lớn nhất, thiết thực nhất cho xã hội.

Chỉ sau ba năm hoạt động, Korea Life Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng kể: Đạt thị phần 3,5%; tỉ lệ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm quý I-2012 tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái; hình thành đội ngũ chuyên nghiệp với hơn 170 nhân viên, 20 văn phòng kinh doanh và tổng đại lý trên toàn quốc, 7.000 nhân viên tư vấn tài chính phục vụ cho hơn 17.000 khách hàng.

MINH TÚ