Ký hợp đồng mua nhà, tặng ngay 4 lượng vàng SJC

Theo đó, trong suốt tháng 12-2012, khách hàng ký hợp đồng mua nhà sẽ được tặng ngay 4 lượng vàng SJC 9999 hoặc trọn bộ nội thất cao cấp có giá trị tương đương. Khách đến tham quan căn hộ cũng có cơ hội rút thăm may mắn trúng các giải thưởng hấp dẫn với nhiều quà tặng giá trị. Imperia An Phú là công trình do Công ty Kiến Á đầu tư, phát triển, chính thức hoàn thiện và bàn giao cuối quý III-2012. Đây là một trong những dự án quy mô tại khu vực quận 2, TP.HCM gồm 10 tòa tháp, 700 căn hộ mang phong cách thiết kế đương đại kiểu Hàn Quốc. Ngoài ra, Imperia An Phú còn có hồ bơi, bể massage, khu vườn nhiệt đới, sân tennis, siêu thị mini, phòng Gym, spa nhà hàng…

MINH TÚ