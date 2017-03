Kỳ tích 40 năm thương hiệu sữa Việt

Đầu năm 2016, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trúng hợp đồng xuất khẩu sữa bột trẻ em trị giá 12,5 triệu USD sang Trung Đông. Với kinh nghiệm hơn 15 năm và phát triển tại thị trường này, Vinamilk tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng. Điều đó giúp công ty có tốc độ tăng trưởng doanh số cao tại Trung Đông trong năm năm qua với mức 38%.



Từ Trung Đông tới hơn 43 nước trên thế giới



Năm 1998, Vinamilk bắt đầu xuất khẩu những sản phẩm sữa bột đầu tiên vào khu vực Trung Đông. Thị trường chủ yếu là Iraq theo chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hiệp quốc. Doanh số xuất khẩu năm 1998 của Vinamilk là 27 triệu USD với sản lượng gần 9.000 tấn sữa. Trung Đông được xác định là cửa ngõ để doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng của các quốc gia xung quanh. Mục tiêu của công ty là tăng trưởng 10% mỗi năm tại thị trường Trung Đông từ việc phối hợp với các nhà phân phối tại Iraq, Syria, Yemen. Đến nay, qua nhiều năm nỗ lực, hiện sản phẩm của Vinamilk đã xuất khẩu đến 43 nước trên thế giới với hàng loạt sản phẩm đa dạng như sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đặc, sữa nước, sữa đậu nành, yogurt, nước trái cây, kem…

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đạt hơn 5.300 tỉ đồng (khoảng 245 triệu USD), tăng trưởng 77% so với năm 2014 và tăng 800% so với năm 1998. Sản lượng xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 47.000 tấn sữa, tăng trưởng khoảng 430% so với năm đầu tiên Vinamilk tham gia hoạt động xuất khẩu 1998. Những năm gần đây, công ty tiếp tục duy trì xuất khẩu đi các thị trường truyền thống tại khu vực Trung Đông, Đông Nam Á; tập trung khai phá các thị trường tiềm năng ở châu Phi, đặc biệt là các thị trường đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao như Nhật Bản, Canada.

Vươn mình ra thế giới

Hoạt động xuất khẩu đóng góp khoảng 13% vào tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk và được đặt trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Điều này nhằm đưa công ty đạt mục tiêu trở thành một trong 50 công ty sữa lớn nhất toàn cầu với doanh số 3 tỉ USD vào những năm tới, đưa thương hiệu sữa quốc gia Việt Nam vào bản đồ ngành sữa thế giới.

Để vươn mình ra thị trường thế giới, vấn đề cốt lõi vẫn là phát triển, cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn ngày càng cao của các thị trường. Song song đó là mở rộng hệ thống phân phối, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu thị trường, đầu tư kinh phí marketing. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm luôn cập nhật các kiến thức mới nhất về công nghệ, tìm hiểu sâu sát thị trường để tìm kiếm cơ hội và ý tưởng phát triển sản phẩm. Các nhà máy sữa cũng trang bị dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng với thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu hiện nay.



Đến nay, Vinamilk đã có 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand.

Việc đưa vào hoạt động hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước có công suất siêu lớn vào năm 2013 đã giúp Vinamilk không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, mà còn phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, công ty tiếp tục đầu tư chiến lược vào hệ thống phát triển vùng nguyên liệu theo chuẩn quốc tế. Đến nay, Vinamilk đã có bảy trang trại đang hoạt động, ba trang trại đang xây dựng có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập từ Úc, Mỹ và New Zealand.



Hiện nay, tất cả trang trại của Vinamilk đều đạt chuẩn Global G.A.P về quản lý trang trại và chất lượng sữa tươi thuần khiết; trang bị hệ thống xử lý chất thải hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, công ty còn liên kết với hơn 8.000 hộ dân chăn nuôi bò sữa với hơn 120.000 con trên cả nước, đóng góp vào sản lượng sữa tươi nguyên liệu thu mua bình quân khoảng 750 tấn sữa/ngày, góp phần tạo công ăn việc làm cho nông dân, xây dựng một ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam phát triển theo hướng ổn định và bền vững.