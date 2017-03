Kymdan tặng Tấm an toàn vệ sinh nệm cho các khách sạn

Trị giá Tấm an toàn vệ sinh nệm là 895.000 đồng/cái (quy cách 1,6 x 2,0 m). Các khách sạn có nhu cầu vui lòng đăng ký hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến Công ty Kymdan tại website: www.kymdan.com. Với những khách sạn mua mới nệm Kymdan, công ty sẽ tặng tấm an toàn vệ sinh nệm khi giao hàng.

Tấm an toàn vệ sinh nệm của Kymdan được may bằng vải Jacquard chần gòn, bốn góc được gắn dây thun để cố định khi mặc vào nệm, nhiều kích thước... Tấm an toàn vệ sinh nệm nhằm cách ly nệm với các nguồn nhiễm bẩn có thể phát sinh, đồng thời giúp nệm vệ sinh hơn, đặc biệt là trong điều kiện có nhiều người sử dụng như tại khách sạn, giúp đảm bảo tuổi thọ của nệm kéo dài.