Lái xe an toàn đèo dốc

Trong quá trình vận hành xe, điều quan trọng tài xế cần tuân thủ là luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Tuy nhiên, có những trường hợp bất ngờ xảy đến và chúng ta bắt buộc phải thắng gấp. Vì vậy, các chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn cách xử lý phù hợp.

Luyện tập xử lý tình huống

Đối với các xe không có hệ thống chống bó cứng thắng (ABS), bạn hãy đạp và tiếp tục giữ chân thắng. Tuy nhiên, chúng ta cố gắng không nhấn quá mạnh tới mức bánh xe bị khóa cứng, dẫn tới trượt trên mặt đường. Nếu đã lỡ nhấn hết chân thắng thì các tài xế hãy nhả ra một chút rồi lại tiếp tục nhấn theo kiểu nhấp, nhả liên tục. Bạn nên nhớ là đừng nhả hẳn thắng khi xe chưa ở trong tầm kiểm soát. Một lưu ý quan trọng khác là khi thắng gấp, chúng ta không được đánh lái mạnh và đột ngột. Điều này dẫn đến lật xe, gây tai nạn rất nguy hiểm. Nếu có điều kiện, bạn nên luyện tập trước trên một con đường vắng và rộng. Trước tiên, tài xế hãy cho xe di chuyển, sau đó bắt đầu nhấn thắng đến khi nghe thấy tiếng vỏ rít. Đó là dấu hiệu cho thấy nó sắp bị trượt trên mặt đường, đây được coi là mức tốt nhất để vừa giữ chân thắng, vừa điều khiển được xe.

Hằng năm, các hãng xe thường tổ chức các khóa huấn luyện lái xe an toàn miễn phí và bạn đừng bỏ qua những cơ hội quý giá này để lái xe an toàn. Ảnh: PHI LÂN

Đối với xe có ABS, bạn có thể tự tin đạp mạnh chân thắng xuống tận sàn và giữ chặt cho tới khi xe dừng hẳn. Trong khi ABS chịu trách nhiệm nhấn, nhả thắng khoảng 15 lần mỗi giây thì bạn chỉ phải tập trung cho nhiệm vụ điều khiển xe. Tương tự như xe không có ABS, việc tập luyện cũng rất cần thiết. Ban đầu ta nên thử ở vận tốc khoảng 40 km/giờ, sau đó nâng mức vận tốc cao hơn và không cần quan tâm tới tiếng rít của vỏ.

Vượt dốc an toàn

Việc lái xe trong điều kiện đường đèo dốc là rất nguy hiểm. Do vậy, ngoài vấn đề kiểm tra kỹ điều kiện vận hành của xe thì người lái phải tuyệt đối tôn trọng luật an toàn giao thông đường bộ. Hầu hết trên các đoạn đường đèo dốc, luôn có đường kẻ liên tục và bạn tuyệt đối không lấn đường vạch này. Bạn nên leo dốc bằng số phù hợp, tốc độ xe phải trong tầm kiểm soát, tránh trường hợp thắng, đánh tay lái gấp; hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi có đầy đủ các điều kiện an toàn. Bạn nên bóp còi khi vào các khúc cua bị khuất tầm nhìn. Khi xe lên gần tới đỉnh dốc cao, các tài xế nên giảm bớt chân ga để quan sát tình huống phía trước.

Luôn làm chủ tốc độ

Cho dù là xe số sàn hay số tự động thì khi xuống dốc, bạn cũng phải hết sức cẩn thận và phải làm chủ tốc độ. Lúc đó xe sẽ chạy theo đà quán tính cho nên ta có thể sử dụng thắng bằng động cơ và hạn chế thắng liên tục. Việc này sẽ làm hệ thống thắng nóng hơn bình thường, làm cháy bề mặt ma sát của má thắng. Bạn có thể rơi vào trường hợp không thể kiểm soát tốc độ. Sử dụng thắng động cơ nghĩa là gài số thấp để cản lại quán tính xe khi xuống dốc. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là tuyệt đối không để xe ở số Mo hoặc số N khi xuống dốc.

Trước khi vào cua, bạn đạp thắng để giảm tốc độ từ từ, sau đó đánh vô lăng nhẹ nhàng, vừa đủ để chuyển hướng và ôm cua. Khi xe ra khỏi vòng cua thì nhẹ nhàng từ từ trả lái, tránh trả lái quá gấp làm xe bị xoay và tuyệt đối không được thả để vô lăng tự quay. Nếu bạn lâm phải tình trạng xe đang xuống dốc mà mất thắng hoặc chết máy thì điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Sau đó, bạn tiếp tục đạp thắng chân, kéo thêm thắng tay bổ trợ, cố gắng đưa xe vào lề để dừng lại. Các chuyên gia khuyên các lái xe đừng chủ quan trong mọi tình huống.

NGỌC CHÂU