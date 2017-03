Cho dù bạn đã có nhiều thâm niên ôm vôlăng nhưng vẫn luôn căng thẳng khi gặp trời mưa. Điều đó càng đặc biệt quan tâm hơn nếu bạn mới ôm vôlăng, nhất là với các chị em, người phải đeo kiếng khi lái xe. Bởi, khi có mưa và mưa to, việc đầu tiên là tầm nhìn của bạn bị hạn chế rất nhiều kết hợp với việc đường ngập, xe đông… càng làm bạn lo lắng hơn.

Bật đèn, chạy chậm…

Liên quan đến việc lái xe an toàn khi gặp trời mưa, KS Phạm Ngọc Bá (Ford Việt Nam) cho biết: Để lái xe an toàn khi trời mưa to thì bạn nên giảm tốc độ, tăng cường quan sát, tránh thắng xe đột ngột. Nên bật hệ thống đèn chiếu sáng để giúp các xe khác dễ quan sát thấy xe của bạn hơn. Khi trời mưa hay khi vừa tạnh thường để lại các vũng nước trên mặt đường. Vì vậy, có thể các xe cùng chiều hay ngược chiều sẽ làm bắn nước và bùn đất bẩn vào xe, thậm chí lên kính xe bạn. Do đó, nên mở chế độ gạt nước ở mức nhanh nhất khi đến gần xe khác. Nếu không thì vào thời điểm đó, kính trước sẽ bị mờ toàn bộ khiến bạn mất khả năng quan sát trong 1-2 giây quan trọng nhất.

Trong trường hợp gặp các vũng nước lớn trên mặt đường, bạn nên giảm tốc độ và giữ chắc vôlăng để đi chậm qua. Trong trường hợp chỉ có các bánh ở một bên xe lao vào vũng nước, nếu bạn lái xe ở tốc độ cao sẽ rất nguy hiểm vì sẽ cảm thấy tay lái không theo sự điều khiển, xe bị “giật, kéo” lệch về một phía. Gặp tình huống này, bạn không nên hốt hoảng, thắng gấp đột ngột mà cần giữ chắc vôlăng và đừng cố điều chỉnh hướng xe chạy. Sau một vài tích tắc, xe sẽ qua khỏi vũng nước theo đúng hướng như khi nó đi vào. Còn tất cả thao tác xử lý khác hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Khi trời mưa, tầm nhìn của bạn bị hạn chế nên chạy chậm, không thắng gấp. Ảnh: PHI LÂN

KS Ngọc Bá cho biết thêm chạy xe khi trời mưa, hệ thống đèn rất quan trọng để quan sát đường, đảm bảo an toàn cho xe và chủ nhân nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu phát hiện vết nứt, xước trên đèn, cần thay thế ngay trước chuyến đi tiếp theo. Nước có thể theo vết nứt thấm vào trong đèn làm hư bóng đèn và những thiết bị điện liên quan.

Những điều lưu ý trước khi đi qua khu vực ngập nước

Chắc chắn rằng độ sâu ngập nước không vượt qua tâm bánh xe của bạn (trục bánh xe). Không được xác định mực nước an toàn cho xe bạn để đi vào đường ngập nước dựa vào các xe đang chạy phía trước hoặc ở hướng ngược chiều. Vì các xe này có thể có độ cao mực nước an toàn khác với xe của bạn. Thông thường các xe sử dụng bộ chế hòa khí có độ cao lỗ hút khí nạp thường cao hơn loại phun xăng điện tử nên có thể đi vào đường ngập nước sâu hơn.

Tắt tất cả phụ tải không cần thiết như hệ thống điều hòa, hệ thống giải trí trên xe… để giảm tải cho động cơ. Chắc rằng đối với hộp số tự động bạn đã biết cách chuyển sang chế độ số tay (nếu xe bạn có chế độ chuyển từ số tự động sang số sàn). Nhận biết các vị trí: lọc gió và các đường ống dẫn, que thăm dầu động cơ, que thăm dầu hộp số tự động, bình ắcquy… Trang bị cờ-lê 8 và 10 sẵn trên xe dùng để tháo cọc âm ắcquy khi cần thiết.

Xử lý khi xe bị chết máy do ngập nước

Sau khi xe bị chết máy trong vùng ngập nước thì tuyệt đối không được khởi động lại. Nếu khởi động lại sẽ có thể làm cong tay biên hoặc nặng hơn sẽ gãy tay biên và làm vỡ lốc máy do hiện tượng nén nước. Tắt ngay công tắc máy để ngắt nguồn chính cung cấp đến các phụ tải điện và hộp điều khiển để tránh không cho các thiết bị điện bị hư hỏng do bị chạm, chập. Không được mở cửa xe khi nước đã ngập cao hơn mép dưới của cửa. Vì khi mở cửa, nước sẽ tràn vào bên trong xe làm hư hỏng các hộp điều khiển. Bạn có thể thoát ra khỏi xe qua cửa sổ. Gọi ngay cho đội cứu hộ hoặc liên hệ các đại lý gần nhất.

Và cuối cùng, hãy chắc chắn rằng chiếc xe của bạn đã mua đầy đủ bảo hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản của bạn khi xe bị ngập nước, gồm: mua bảo hiểm thân xe (khoảng từ 1,4% đến 1,7% giá trị của xe) và mua bảo hiểm thiên tai (cộng thêm khoảng 30% giá trị bảo hiểm thân xe).

PHI NGUYỄN