Lái xe an toàn và tiết kiệm: Giảm hơn 30% tai nạn giao thông

Chương trình do AIP, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ford Việt Nam phối hợp tổ chức miễn phí để hướng dẫn lái xe an toàn, thân thiện với môi trường dành cho các tài xế chuyên và không chuyên. Song song đó, ngày 3-8, Sở GTVT và Ban ATGT TP.HCM, Báo SGGP bắt đầu khởi động vòng thi chung kết “Hội thi lái xe an toàn” năm 2008 dành cho xe máy và ôtô của các cá nhân và doanh nghiệp ở TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận.

Mất gần một tỷ USD/năm vì TNGT

Theo Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2008, cả nước đã xảy ra gần 11.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 6.000 người, hơn 4.300 người bị thương. So với năm 2007, số vụ TNGT giảm nhưng số người chết do TNGT vẫn ở mức cao. Theo một đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á: “TNGT thật sự là một thảm họa, gây tổn thất cho Việt Nam khoảng 900 triệu USD/năm. Đó là chưa kể đến những tổn thương, mất mát mà gia đình phải gánh chịu sau khi người thân bị TNGT...”.

Nói về hậu quả của TNGT, tiến sĩ Udo Loersch - TGĐ Mercedes-Benz Việt Nam cho rằng: “Tình hình TNGT ở Việt Nam có thể được xem là một dịch bệnh bởi số người chết còn cao hơn cả dịch cúm gà hay các dịch bệnh khác!”.

Cũng theo thống kê AIP, tỷ lệ TNGT sẽ được giảm đến 30% khi các tài xế được thường xuyên hướng dẫn lái xe an toàn. Trong đó, việc tiếp cận và phối hợp hiệu quả giữa các bài lý thuyết và thực hành sẽ giúp các tài xế nâng cao nhận thức về các kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu.

Ông Neal McCarthy - Giám đốc truyền thông của Ford (châu Á-Thái Bình Dương) cho biết: Việc lái xe ổn định ở tốc độ vòng tua phù hợp sẽ giúp tăng mức độ an toàn và cải thiện hiệu quả quá trình tiêu hao nhiên liệu đến 25%, giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường”. Trong chương trình hướng dẫn lái xe an toàn, các chuyên gia đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản như: sử dụng dây an toàn đúng cách và thường xuyên; điều chỉnh ghế, gương chiếu hậu hợp lý; không tăng tốc và thắng gấp liên tục; luôn bật tín hiệu khi rẽ và ổn định tốc độ; không được sao nhãng hoặc xem phim khi lái xe; không uống bia rượu trước khi lái xe; giữ khoảng cách an toàn với xe trước...

Năm cách tiết kiệm nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, việc tiết kiệm nhiên liệu đã trở thành nhu cầu cấp thiết của mỗi người sử dụng xe. Dưới đây là năm cách lái xe có thể tiết kiệm nhiên liệu nhất nhưng vẫn đạt tối đa công năng của chiếc xe do các chuyên gia của Ford giới thiệu:

Đảm bảo áp suất lốp. Các chuyên gia luôn khuyên mỗi người lái xe phải thường xuyên kiểm tra áp suất lốp. Bởi lẽ nếu những chiếc lốp xe không được căng hơi, ngoài việc lốp nhanh bị mòn còn khiến lượng nhiên liệu tiêu hao khoảng 3%-4% so với bình thường. Nếu có điều kiện, bạn nên bơm khí ni-tơ cho lốp xe để tăng tuổi thọ của lốp xe, tăng độ bám đường của lốp xe, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Không để động cơ nhàn rỗi. Với các mẫu xe đời cũ, những chiếc xe sử dụng nhiên liệu dầu diesel, bạn thường phải làm nóng máy bằng cách khởi động động cơ trước khi xuất phát một khoảng thời gian khá lâu. Tuy nhiên, với công nghệ sản xuất ôtô hiện nay, bạn không cần phải làm việc đó mà chỉ cần khởi động trước khi xuất hành khoảng 30 giây nhằm tránh lãng phí nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyên người lái xe có thể tắt máy sớm khi dừng, đỗ (ngoại trừ dừng đèn đỏ).

Khởi động nhẹ nhàng. Lượng nhiên liệu tiêu hao cho mỗi lần xe xuất phát luôn cao hơn bình thường. Do vậy, việc khởi động càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì lượng nhiên liệu tiêu thụ càng ít bấy nhiêu.

Tận dụng đà quán tính. Giống như cách khởi động, nhiều người sử dụng ôtô tại Việt Nam vẫn có thói quen nhấn ga mạnh khi xuất phát và thắng khi xe ở tốc độ còn cao. Điều này không những khiến lượng nhiên liệu lãng phí lớn mà còn gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe và người xung quanh. Các chuyên gia khuyên bạn cần tính toán (hay ước lượng) được đà quán tính của xe để có thể tận dụng thời gian nghỉ của động cơ. Theo đó, trước mỗi điểm đỗ, đèn tín hiệu giao thông..., các lái xe có thể nhả chân ga để xe trôi theo quán tính đến điểm dừng.

Kiểm soát tốc độ. Trong quá trình vận hành, đây là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi lái xe, đặc biệt là trên các xa lộ, đường cao tốc, quốc lộ. Các chuyên gia khuyên bạn nên giữ tốc độ đều ở mức 80 km/giờ để vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm nhiên liệu. Theo tính toán, nếu xe chạy với tốc độ cao hơn 10 km/giờ thì lượng nhiên liệu tiêu hao cũng đồng thời cao hơn 10%-15%.

Ngoài năm cách trên, bạn cần thường xuyên chăm sóc, bảo quản xe cẩn thận; không đổ quá đầy nhiên liệu vào bình chứa; đóng hết cửa kính khi xe chạy ở tốc độ cao; hạn chế sử dụng điều hòa trong những trường hợp không cần thiết... Với những chuyến đi xa, bạn cần chú ý để giảm tải cho xe bằng cách loại bỏ bớt những đồ dùng cồng kềnh và không cần thiết. Theo tính toán, cứ thêm 100 kg, bạn sẽ tiêu tốn 0,5 lít nhiên liệu.