Lái xe trong địa hình phức tạp

Di chuyển qua địa hình phức tạp, hiểm trở là nỗi lo lắng của nhiều tài xế. Bởi vì nếu không cẩn thận, chiếc xe rất dễ gặp bất trắc, thậm chí có thể gây tai nạn. Tuy nhiên, đây cũng là sự trải nghiệm lý thú của những người thích mạo hiểm. Để vượt qua chướng ngại vật an toàn, bạn cần có kinh nghiệm vững vàng. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ công nghệ mới cũng là trợ thủ đắc lực cho chuyến đi thành công.

Vượt qua địa hình hiểm trở

Hệ thống hai cầu chủ động bán thời gian thường được thiết kế trên các xe thể thao đa dụng. Hệ thống này truyền lực từ động cơ xuống tất cả bốn bánh xe giúp tăng cường khả năng việt dã của phương tiện. Nếu xe có trang bị hệ thống truyền động bốn bánh bán thời gian thì bạn cần phải biết cách chuyển từ chế độ truyền động hai bánh (2H) sang bốn bánh (gài cầu). Tùy theo loại xe, việc này có thể được thực hiện thông qua cần số của hộp số phụ hoặc bằng nút bấm trên bảng điều khiển. Trong điều kiện vận hành bình thường, xe nên được cài ở chế độ 2H, một cầu chủ động. Lực ma sát của mặt đường nhựa hoặc bê tông có thể khiến các cơ cấu cơ khí của hệ truyền động bị mài mòn nhanh nếu chiếc xe cài ở chế độ hai cầu.

Chế độ truyền động bốn bánh tốc độ cao (4H) sử dụng trong điều kiện đường phức hợp có thể gây hiện tượng trượt bánh xe. Việc này có thể gây hỏng hóc cho hệ thống truyền động. Vì vậy, bạn cần tuân thủ các quy định về tốc độ tối đa cho phép. Mặt khác, truyền động bốn bánh tốc độ chậm (4L) thích hợp với bề mặt phức tạp như bùn lầy, ngập nước, mặt đường cát hoặc đá to, có độ dốc cao, trơn trượt… Chế độ 4L giúp xe có thể bò từ từ trong khi động cơ làm việc ở dải tốc độ có mômen lớn nhất để lực kéo xe được tận dụng tối đa. Hơn nữa, tốc độ chậm cũng giúp bạn có thể dễ dàng kiểm soát và điều khiển phương tiện đúng hướng.

Hệ thống hai cầu chủ động bán thời gian làm việc hiệu quả ở các điều kiện đường xấu hay trơn trượt. Ảnh: CarsBase.com

Cùng với việc sử dụng hệ thống truyền động hai cầu chủ động, điều chỉnh áp suất vỏ xe là vấn đề cần thiết. Do xe phải vượt qua các loại địa hình khác nhau trong cùng một chuyến đi, việc thay đổi áp suất vỏ sẽ làm thay đổi diện tích tiếp xúc của vỏ với mặt đất. Nếu áp suất thấp thì sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc. Bạn cần chú ý, đồng hồ đo áp suất và bơm vỏ là những dụng cụ cần thiết cần có.

Đừng quên các đèn cảnh báo

Quan sát và kiểm tra các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ táplô là công việc quan trọng để đảm bảo lái xe an toàn. Vì vậy, trước khi vận hành xe, bạn nên quan tâm, để mắt đến chúng. Hệ thống này giúp bạn phát hiện những sự cố hay hỏng hóc để kịp thời xử lý. Chẳng hạn như khi đèn cảnh báo hệ thống điều khiển túi khí an toàn bật sáng có nghĩa là nó đang gặp trục trặc và có thể ngưng hoạt động. Trường hợp này, người lái xe phải chủ động trong việc điều khiển tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nhất.

Để xử lý đúng các tình huống khi đèn cảnh báo sáng, bạn cần phân biệt chúng. Loại thứ nhất, khi đèn màu vàng sáng thì xe vẫn hoạt động được nhưng hệ thống liên quan đến đèn cảnh báo này sẽ chỉ hoạt động ở mức giới hạn hoặc không phát huy tác dụng. Bạn nên mang xe đến đại lý để kiểm tra tình trạng hư hỏng càng sớm càng tốt. Việc kiểm tra, khắc phục sớm sẽ làm giảm khả năng lây lan hư hỏng và làm giảm chi phí sửa chữa.

Loại thứ hai là đèn cảnh báo màu đỏ. Khi nó sáng, bạn phải dừng xe ở vị trí an toàn, tắt máy và gọi ngay cho đại lý ủy quyền. Tuy nhiên, bạn nên tự mình kiểm tra nếu là đèn cảnh báo nhắc nhở đeo dây đai an toàn hoặc đèn báo cửa hở. Để giảm thiểu tình trạng đèn báo sáng, bạn nên đem xe đi bảo dưỡng đúng định kỳ. Điều đó nhằm phát hiện, ngăn ngừa một số hư hỏng khác.

NGỌC CHÂU