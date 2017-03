Làm cho an toàn hơn chứ không phải đối phó với an toàn

Trên đây là thông điệp của Tuần lễ an toàn năm 2007 với chủ đề “Làm việc, vui chơi, sống, an toàn” do Công ty Kimberly Clark Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn cho nhân viên, cũng như kêu gọi cộng đồng trước những rủi ro không chỉ trong công việc mà ngay chính trong những sinh hoạt đời thường.

An toàn từ chính trong doanh nghiệp! Theo dược sĩ-thạc sĩ Kim Anh, chuyên gia về an toàn lao động, hiện nay chủ doanh nghiệp và người lao động hầu hết chỉ tập trung vào sự an toàn trong lao động, trong nhà xưởng mà quên đi việc nhắc nhở, trang bị kiến thức cho người lao động những biện pháp phòng ngừa sau khi rời khỏi cơ quan. Bởi theo thạc sĩ Kim Anh, trong môi trường và cuộc sống gia đình cũng đầy rẫy những rủi ro tiềm ẩn cao... Từ thực tiễn không có tai nạn lao động xảy ra trong thời gian qua và mọi công nhân luôn được an toàn, Kimberly Clark Việt Nam gợi ý ba bước thực hiện an toàn đối với doanh nghiệp và người lao động: Bước 1: Xây dựng năng lực An toàn là một giá trị. Cách tốt nhất để cải tiến an toàn là cải tiến năng lực của con người để nhận biết các rủi ro và những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc. Do đó, chủ doanh nghiệp và người lao động phải luôn trả lời được các câu hỏi: Các nguy cơ nào đang có trong khu vực làm việc? Đã có những quy định nào để kiểm soát các rủi ro này chưa? Đã được huấn luyện về những biện pháp phòng tránh rủi ro chưa?... Nhìn thấy và trả lời được những câu hỏi trên chính là đã nhận biết được các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn tại nơi làm việc và từ đó sẽ hành động để loại bỏ chúng. Bước 2: Loại bỏ các rủi ro. Có ba mối nguy hiểm tiềm ẩn cần chú ý đặc biệt: Đầu tiên là việc vận chuyển tại nơi làm việc. Các sự cố liên quan đến vận chuyển là nguyên nhân chính của các trường hợp chết và thương tổn nghiêm trọng. Do đó phải nâng cao ý thức về an toàn và năng lực của công nhân. Khu vực thứ hai là nơi làm việc có độ cao. Cần có những giải pháp để bảo vệ nhân viên khi làm việc trên các máy móc có độ cao nhằm phòng tránh những nguy cơ té ngã. Thứ ba là các công việc trong không gian kín. Nhân viên phải được huấn luyện đúng cách và được trang bị bảo hộ khi làm việc trong các không gian kín. Không một ai được làm việc ở những khu vực này nếu họ không được đào tạo. Bước ba: Học hỏi từ những thành công Luôn được học hỏi từ những kinh nghiệm tốt nhất và mang những kinh nghiệm quý giá này đến với người công nhân. Đừng ngần ngại áp dụng và luôn điều chỉnh cho thích hợp trong các chương trình huấn luyện để mọi người cùng an toàn trong một nhà máy. Cuối cùng, nếu thấy được một nguy cơ rủi ro, bạn hãy đừng im lặng, hãy nói lên điều đó cho mọi người cùng biết. Hãy làm cho an toàn hơn thay vì chỉ lo đối phó với an toàn là thế đấy! PHI NGUYỄN