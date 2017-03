Làm gì để giảm tai nạn trong mùa hè đối với trẻ?

Nguyên nhân, một mặt do các em hiếu động, tò mò, quậy phá trong lúc chơi, mặt khác do phụ huynh bất cẩn, buông lỏng quản lý dẫn đến tai nạn.

Hiếu động, thích khám phá, thích học hỏi là một trong những đặc trưng tâm lý của tuổi học trò. Ở độ tuổi 5-8, tuy không còn nhỏ để bế ẵm nhưng cũng chưa đủ lớn để điều khiển những hành vi mang tính chất nguy hiểm của mình. Chính vì vậy, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với các em trong lúc vui chơi ngày hè. Sau đây là những nguy cơ mà trẻ có thể gặp trong mùa hè mà phụ huynh cần chú trọng đề phòng.

1. Nguy cơ do “bà hỏa”. Thông thường, trẻ em rất hiếu động, tò mò. Do đó, việc chúng đùa nghịch với lửa dễ gây ra những hậu quả như nhẹ thì chúng đốt... tài liệu, sách vở, báo bị bỏng; nặng hơn là gây ra hỏa hoạn, nguy hiểm đến tính mạng cũng như tài sản của nhiều người.

2. Nguy cơ “thủy hoạn”. Do thời tiết có thể tăng lên, lại không vướng bận việc học nên trẻ em, đặc biệt là trẻ em nông thôn thường rủ nhau đi tắm ở các ao hồ, sông suối. Ở các thành phố, các cháu lại tăng cường đến các hồ bơi, nếu không có sự quản lý, kiểm soát của người lớn thì dễ gây ra những hậu quả hết sức đau lòng.

3. Nguy cơ về điện và đồ điện gia dụng. Tò mò, thích khám phá là một trong những đặc điểm nổi bật của quá trình phát triển về trí tuệ ở trẻ. Việc trẻ cho ngón tay vào ổ điện, vào cánh quạt đang quay là hiện tượng chúng ta thường thấy nhất. Tuy nhiên, có em còn chui vào trong máy giặt, tủ lạnh để chơi trốn-tìm cũng không phải là điều xa lạ.

4. Nguy cơ bị tai nạn giao thông. Trong ngày hè, có thể cha mẹ sẽ đưa con đi chơi ở nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau. Đi lại nhiều thì nguy cơ bị tai nạn giao thông cũng rất lớn do các cháu hay ngủ gật khi ngồi sau xe hoặc do những lý do khách quan khác dẫn đến tai nạn. Cạnh đó, việc các cháu đùa nghịch, đi lại trong những con hẻm, lề đường cũng là một nguy cơ không thể loại trừ.

5. Nguy cơ trong quá trình vận động. Trong thời gian nghỉ hè, việc trẻ em tụ họp, chơi những trò chơi vận động một cách tự phát là điều thường thấy. Việc xuất hiện một nhóm trẻ em nam đá bóng ở những con hẻm đầu khu phố trở nên quen thuộc ở các thành phố. Ở nông thôn thì các em chơi nhiều trò chơi vận động hơn như thi chạy, đánh khẳng, đá bóng, thả diều... Các tai nạn trong quá trình vận động như bị trượt té hay do va chạm với các dụng cụ chơi làm cho tay chân, mặt mày các em bị sưng tấy, thậm chí gãy chân, tay, vỡ xương cũng không phải là hiếm.

6. Nguy cơ do nhàn rỗi. Nghỉ hè, các cháu còn trở nên nhàn rỗi hơn trước. Do đó, trẻ thường giết thời gian qua những cuốn truyện, xem tivi, nghe nhạc một cách thái quá. Nếu không bố trí thời gian, không gian hợp lý, các em sẽ bị ảnh hưởng đến mắt, tai...

7. Nguy cơ nhầm lẫn. Thực tế thì rất nhiều trẻ em phải nhập viện do uống nhầm các loại thuốc. Ở nông thôn, có tình trạng các cháu ăn nhầm các loại thức ăn, lá, trái cây... không rõ nguồn gốc cũng như công dụng hoặc tác hại của nó. Việc này tiềm ẩn những hậu quả khôn lường.

Trên đây là những nguy cơ trẻ em thường gặp trong mùa hè. Do đó, phụ huynh cần phải nêu cao cảnh giác, đề phòng các tình huống, tai nạn đáng tiếc để các con mình có một mùa hè trọn vẹn, nhiều ý nghĩa.