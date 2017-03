Làm thế nào để chiếc xe vẫn chạy tốt sau 160,000 km?

Tuy nhiên hiện nay, nhờ vào những cải tiến về mặt thiết kế và hệ thống bảo trì xe, mốc 100,000 dặm (160,900 km) lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Hiện một số đầu xe trên thị trường vẫn giữ mốc giới hạn này, nhưng nhiều loại xe khác có thể chạy gấp đôi mốc quãng đường giới hạn này mà không cần sữa chữa, hay bị hỏng hóc gì nhiều.





Đảm bảo các chất lỏng luôn ổn định

Chọn đúng cửa hàng

Làm thế nào mà một chiếc xe có thể vượt qua thử thách 100,000 dặm với rất ít phí tổn bảo dưỡng, sữa chữa trong khi những chiếc khác lại chuẩn bị “lết” ra bãi phế liệu? Đó chính là nhờ những biện pháp mang tính phòng ngừa.Lauren Fix, tác giả cuốn "Lauren Fix's Guide to Loving Your Car" – phương cách Lauren Fix để yêu thương xe của bạn (Nhà xuất bản St. Martin's Griffin, 2008) đã nói: “Đặt tình huống khi bạn mập lên 70kg, mọi người đều khuyên bạn phải tập thể dục, ăn uống đúng cách và quan tâm đến sức khoẻ”. Khi chúng ta tráng kiện chúng ta chủ quan, mặc sức ăn chơi, nhậu nhẹt, ăn mặc phong phanh, thức khuya dậy sớm, mấy ai có ý thức rằng mình đang tự tiêu diệt tuổi thọ của mình? Tương tự như vậy, chăm sóc xe đúng cách từ khâu thay nhớt, nạp nhiên liệu, kiểm tra định kỳ thường xuyên… tất cả những điều đó sẽ tạo nên những điều khác biệt cho xe bạn.Điều mấu chốt giúp xe bạn chạy ổn định nằm trong cuốn sổ tay sử dụng, đây chính là điểm mà hầu hết mọi người đều không để ý đến.Theo Fix, trong cuốn sổ tay đó có một bản liệt kê rất hữu ích, khi xe đạt ngưỡng khoảng 160,000 cây số, trong đó nêu ra những phụ tùng cần thay thế khi bị mòn. Tuỳ theo từng loại xe mà có bản danh sách khác nhau, chính vì vậy mà bạn cần xem lại danh sách của xe mình và làm theo.Theo ý kiến của nhà sáng lập trang web autoeducation.com - Kevin Schappell, trong hệ thống máy tính của các dòng xe sau này đều có bản liệt kê bảo trì. Khi một phụ tùng nào đó cần được thay thế hay sửa chữa, hệ thống sẽ phát tín hiệu đèn nhấp nháy hoặc tiếng beep để thông báo.Những phụ tùng như hệ thống bơm nước và dây curoa cam, cần phải kiểm tra và thay thế trước khi bạn phát hiện ra nó bị hư hỏng. Việc thay những phụ tùng này không quá tốn tiền nhưng nếu dây curoa cam bị hư, nó có thể gây ra những hỏng hóc bên trong động cơ, hay nếu như hệ thống bơm nước trục trặc, động cơ sẽ bị nóng quá mức dẫn đến làm cong vòng nắp xilanh. Lúc đó túi tiền của bạn sẽ hao đi đáng kể. Đó chính là nguyên nhân khiến mặt mũi bạn nhăn nhó khi móc hầu bao.Như vậy mốc giới hạn km trong khoảng từ 160,000-200,000 km luôn đòi hỏi những biện pháp bảo trì thích hợp. Ngay bây giờ, chính là lúc thích hợp nhất để bạn tiến hành kiểm tra xem xe của bạn có bất cứ cái gì lỏng lẻo không.Những chất lỏng trên xe của bạn (xăng, dầu, nhớt cho thắng, bánh lái…) là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định chất lượng hoạt động cho xe. Để kéo dài tuổi thọ cho xe khi vượt qua mốc 160,000 km, các chuyên gia khuyên bạn nên thay nhớt thường xuyên và tiến hành kiểm tra định kỳ các chất lưu tại các cửa hàng phân phối xe, hoặc tại các garage chuyên bảo trì xe uy tín.Theo Fix, đội ngũ nhân viên tại các cửa hàng thay nhớt thông thường không được đào tạo kỹ lưỡng. Họ không có kinh nghiệm nên chuyện thường thấy là họ thay nhớt không đúng chất lượng, hoặc dùng nhớt trợ lực lái thay cho phần nhớt của thắng theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.Những nhầm lẫn như vậy sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, nhưng chủ xe lại không nhận ra. Khi đã chấp nhận sử dụng dịch vụ thay nhớt giảm giá thì mọi sự đã rồi.Theo lời khuyên của Fix, khi chọn dầu nhớt để thay, chúng ta nên chọn những sản phẩm tổng hợp hoàn toàn vì chúng thực sự là những chất bôi trơn tốt cho động cơ, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ cho động cơ, ít khí thải hơn nên đồng thời cũng sạch hơn cho môi trường. Nền công nghiệp nhiên liệuBất cứ bạn chọn loại dầu nhớt nào thì cũng nên “trung thành” với nó, vì chỉ có như vậy thì bạn mới tránh được chuyện phải trộn lẫn loại nhớt tổng hợp và loại hỗn hợp, mà điều này lại có thể gây ra vấn đề cho xe.Xăng cũng là 1 vấn đề cần xem xét: Các loại xe khác nhau sẽ dùng những loại xăng khác nhau, nên tốt nhất bạn nên xem lại trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe của mình. Theo Fix, xe Honda khi chạy thường toả nhiệt rất lớn do quá trình nén, nên quy định của xe là dùng xăng loại tốt.Liệu bạn có tìm đúng nơi, đúng người để nâng cao tuổi thọ cho xe bạn không? Hãy hỏi thăm bạn bè, hàng xóm, người sành sỏi hoặc tìm kiếm trên mạng internet những thông tin cần thiết để chọn những garage thích hợp cho xe của bạn.Một khi bạn chọn được cho mình một địa chỉ phù hợp, cần bắt chuyện với đội ngũ nhân viên và hãy hỏi họ một vài câu hỏi. Theo Wynter, khách hàng ngày nay rất thông minh và họ hiểu biết nhiều về xe của mình, nhưng đa phần họ lại cảm thấy không thoải mái khi đi hỏi cặn kẽ về những việc cần phải làm cho xe của mình.Nhiều khi làm khó nhân viên bảo trì xe lại là một lựa chọn an toàn vì đội ngũ nhân viên ở đó được đào tạo để làm việc với xe của chúng ta. Nhưng đối với những xe đã chạy vượt mức quãng đường giới hạn, thì việc bảo dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo dưỡng xe lại tốn khá nhiều tiền.Schappell cho biết chi phí tại các garage độc lập khoảng 40$- 50$/ giờ, nhưng chi phí tại các đại lý bảo trì xe lên đến 60$ - 90 $/ giờ.Tuỳ thuộc vào dòng xe, đời xe mà chi phi sữa chữa cũng khác nhau. Một vài thiết bị, phụ tùng của một số loại xe như xe nhập ngoại hay một số dòng xe của Đức rất khó tìm, giá cũng rất cao. Đó cũng là lý do để các chủ xe thường bán lại xe trước khi nó chạm mốc trên 160,000 km.Fix cho biết, ở mốc 160,000 km, các xe đều đã hết hạn bảo hành và bạn phải cân nhắc đến điều đó. Bà còn cho biết thêm: “Khi bạn tiến hành thay thế bộ phận nào đó của xe, có vài cách để bạn tiết kiệm túi tiền của mình. Tại các nơi có dịch vụ thay nhớt nhanh, bạn phải trả 50$ cho một bộ lọc khí trị giá 18$ vì chủ yếu là bạn trả tiền công cho họ. Nhưng đối với cửa hàng phụ tùng tự động, bạn chỉ cần trả đúng giá trị bộ lọc là 18$. Mua nó xong, bạn chỉ cần nói bạn không biết cách lắp vào, thế là họ sẽ ân cần làm cho bạn”.Nghe có vẻ lạ nhưng lái xe trên đường cao tốc lại ít tạo áp lực cho xe hơn là lái vòng vòng trong khu vực nhỏ, vì nó ít khi phải thắng gấp và tăng tốc, hơi ẩm dưới mui xe cũng có cơ hội bốc hơi nhanh hơn.Theo chuyên gia Schappell, những xe chạy quãng đường ngắn, nhỏ sẽ phải vận hành “cực khổ” hơn và cũng nhanh “xuống sức” hơn những xe chạy đường dài với tốc độ cao .Có vẻ như có khá nhiều việc cần làm để giữ 1 chiếc xe vượt mốc 160,000 km chạy tốt?Với căn nhà của mình, khi có thứ gì cần sửa chữa, bạn bắt tay vào làm ngay, xe của bạn cũng vậy, đặc biệt là với một chiếc đã chạy cả trăm ngàn dặm thì bạn càng cần phải làm như thế.Với những tư vấn nho nhỏ trên đây, chắc chắn tuổi đời xe của bạn sẽ được cộng thêm vào mấy năm. Tóm lại, từ xe đến người bạn cũng nên chú ý bảo quản, bão dưỡng thật tốt, tránh tình trạng “trên bảo dưới không nghe” thì hùng hục làm ra nhiều tiền cũng chẳng sung sướng gì.