Lăn Bánh An Toàn - trách nhiệm không của riêng ai

Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn với chương trình “Lăn bánh an toàn” do Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam tổ chức tại các trung tâm sát hạch lái xe trong tháng 10 và 11-2012 ở TP.HCM và Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động thực tế, Bridgestone cũng ra mắt website: www.lanbanhantoan.com với nhiều thông tin và hoạt động bổ ích. Ngoài việc được trang bị kiến thức để lái xe an toàn, người tham gia trên trang web này còn có cơ hội trải nghiệm game lái xe Thử thách an toàn để trúng nhiều phần quà hấp dẫn, như iPad3, mũ bảo hiểm, áo thun… của Bridgestone Việt Nam. Thông tin thêm về chương trình tại http://www.bridgestone.com.vn/.