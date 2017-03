Làng hành hương được bầu chọn là một trong 6 resort đẹp nhất của châu Á

Làng hành hương cách TP Huế khoảng bốn km về phía tây nam, là khu nghỉ dưỡng mang đậm chất làng quê Việt. Thiết kế của Pilgrimage cân bằng giữa văn hóa Huế với môi trường, giữa nghệ thuật hiện đại và phong cách truyền thống. Làng có 99 phòng, ba nhà hàng, bốn quầy bar, hai bể bơi, một khu spa cùng các dịch vụ thể thao giải trí.

Tháng 8-2007, Tổ chức “Những khách sạn nhỏ sang trọng của thế giới” (The Small Luxury Hotels of the World) có trụ sở tại Anh công nhận Làng hành hương (Huế) là thành viên tổ chức này. Năm 2007, làng này được độc giả Tạp chí The Guide thuộc Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn là một trong sáu khu du lịch “Hòa nhập với môi trường thiên nhiên”.