Lắng nghe doanh nghiệp nói

Theo ước tính, hiện nay TP.HCM có 12 triệu dân và 250.000 doanh nghiệp (DN). Đây là lực lượng góp phần giúp TP phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư đã tổ chức hội nghị Đối thoại DN - Chính quyền TP nhằm giúp DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh về liên quan đến tài nguyên, môi trường. Chương trình có sự tham dự của ban giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và đông đảo DN, hiệp hội...

Để DN hoạt động ổn định



Việc thu gom, vận chuyển rác cũng là vấn đề được người dân, DN rất quan tâm. Ảnh: NC

Ngoài những câu hỏi gửi qua email, hội nghị đã dành thời gian để các DN đặt câu hỏi trực tiếp. Phần lớn vấn đề đều tập trung vào những sự vụ rất cụ thể như nộp tiền sử dụng đất, thẩm định giá, cải tiến quy trình, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu giá minh bạch, cấp chủ quyền cho người dân khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, thu phí nước thải, bùn thải tại khu công nghiệp; thu gom, vận chuyển, trung chuyển rác vào nơi xử lý, mùi rác ảnh hưởng đến khu dân cư…



Nói vấn đề của mình, giám đốc một DN thực phẩm nhận định việc quản lý vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm của TP đối với ngành nghề sản xuất bún tươi, bánh phở… khá chậm. Đại diện DN này ước tính TP có trên 400 cơ sở sản xuất bún tươi, trong đó nhiều cơ sở hoạt động không phép. Họ không đầu tư hệ thống nước thải, nơi ở cũng là nơi sản xuất, môi trường sản xuất không đảm bảo quy định an toàn thực phẩm. Ngược lại, những DN làm ăn chân chính lại phải đầu tư chi phí vào nhà xưởng, phải đáp ứng nhiều quy định, thủ tục giấy tờ, thanh tra, kiểm tra thường xuyên… Không chỉ vậy, DN này còn bị phá giá bởi những cơ sở nhỏ lẻ vì họ được lợi về chi phí đầu tư. Điều này gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh chân chính. Qua việc tiếp xúc với lãnh đạo Sở, DN mong TP nhìn nhận lại ngành nghề sản xuất bún, nên sớm đưa làng nghề thực phẩm đã được quy hoạch vào hoạt động để DN được kinh doanh ổn định. Đồng thời công tác quản lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng chặt chẽ hơn.

Phục vụ tốt người dân

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, bày tỏ lời cảm ơn đến các DN đã đến tham dự và đặt câu hỏi. Những vấn đề đưa ra tại hội nghị và thông qua email Sở sẽ tiếp nhận, giải quyết. Ông chia sẻ trong nhiều mục tiêu khác nhau thì mục tiêu xuyên suốt mà Sở luôn lấy đó làm cốt lõi là làm sao phục vụ tốt cho người dân, DN. Ngoài đối thoại, có nhiều kênh thông tin để trao đổi như website, số điện thoại, đường dây nóng để DN có thể trao đổi với Sở nhằm giải quyết công việc tốt hơn, sát thực hơn, phù hợp với định hướng phát triển của TP. Được biết Sở chính thức có cuộc họp về quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Lê Minh Xuân. Đây là một trong những ý kiến được đưa ra tại hội nghị.

Sở TN&MT TP.HCM được đánh giá là một trong những đơn vị rất tích cực trong việc cải thiện hệ thống làm việc. Mục đích nâng chất, rút ngắn tiến trình giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân. Một trong những cải tiến nhận được sự hoan nghênh rất lớn là công khai việc giải quyết hồ sơ để các bên liên quan kịp thời theo dõi và có động thái can thiệp kịp thời.

Với sức trẻ, năng động, nhiệt huyết của ban lãnh đạo Sở cùng sự chân tình, cởi mở, sợi dây kết nối giữa chính quyền và DN trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt là lòng tin của người dân, DN càng được củng cố qua lời khẳng định “an tâm, chắc chắn” từ phía lãnh đạo Sở.