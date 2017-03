Lấy chất lượng tạo thịnh vượng

Trong mặt bằng chung đó, nhiều doanh nghiệp đã và đang tiếp tục tạo dựng được vị trí vững chắc. Công ty TNHH May in DV - TM Mỹ Linh là một ví dụ.

Tham gia kinh doanh trên thị trường từ năm 1990 với tên gọi Cơ sở may Mỹ Linh nhưng phải đến năm 1999, doanh nghiệp này mới tạo được bước đột phá khi chuyển đổi thành Công ty TNHH May in DV - TM Mỹ Linh. Thế mạnh của công ty là may, in, thêu trên các chất liệu như áo thun, áo mưa, áo jacket, áo sơ mi, quần Tây, mũ nón, cũng như các vật phẩm quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng, in banner kỹ thuật số, in thủy tinh gốm sứ, in đồng phục cho các cơ quan, trường học, xí nghiệp. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện in băng rôn, tờ rơi, in lịch… Với thế mạnh đó, cùng phương châm: Chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng, giá cả phù hợp, hơn 20 năm qua, công ty đã nhận được sự ủng hộ, tin cậy của đông đảo khách hàng. Từ những khách hàng cá nhân đến những khách hàng doanh nghiệp như sơn Expo, Nippon, VNPT…

Hoạt động theo dây chuyền khép kín, bên cạnh việc không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc kỹ thuật hiện đại, Mỹ Linh còn chú trọng đào tạo đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm, mẫu mã chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có nhu cầu, xin liên hệ: 544/14 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: (08) 3842.6908; email: mylinhco@hcm.vnn.vn; website: www.mylinhco.com.vn.

NHẬT LINH