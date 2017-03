Liberty đẩy mạnh Ngày hội An toàn giao thông

Chương trình có sự tham gia của các giáo viên, học sinh trường cùng đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Sở GD&ĐT TP Hà Nội và các tình nguyện viên. Tại ngày hội, các em được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn, vui nhộn nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông. Ngoài ra, ban tổ chức đã tặng 200 mũ bảo hiểm cho giáo viên, học sinh trường; trao 20 phần học bổng cho các học sinh khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị tài trợ cho các hoạt động của ngày hội lên đến 100 triệu đồng. Ngày hội An toàn giao thông là một phần trong chiến dịch “Tôi tôn trọng con đường” do Liberty triển khai tại Việt Nam từ năm 2011 nhằm tuyên truyền an toàn giao thông đến các đối tượng khác nhau trong xã hội.

MINH TÚ