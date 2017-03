Liên kết để giảm thiểu biến đổi khí hậu

Thiệt hại thiên tai hơn 1,5 tỉ USD/năm

Mỗi năm thế giới có khoảng 33 triệu ha rừng bị tàn phá. Nạn khai thác gỗ đã tạo trên 1,5 tỉ tấn CO 2 thải vào môi trường (chiếm 20% lượng khí thải nhân tạo gây hiệu ứng nhà kính). Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT TP.HCM đã nhận định: Việt Nam sẽ là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nếu không có biện pháp giảm thiểu, vào năm 2100, nước ta có thể gặp tình trạng: Nhiệt độ trung bình tăng khoảng 3 độ C, mực nước biển dâng lên gần 1 m, khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ bị ngập chìm, gần 22 triệu người sẽ bị mất nhà và mất đất canh tác.

Không chỉ dừng lại ở đó, BĐKH sẽ khiến thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, khan hiếm nước ngọt, năng suất nông nghiệp giảm, các hệ sinh thái bị phá vỡ và bệnh tật ngày càng gia tăng.

Chính hành vi và cư xử của con người làm thay đổi BĐKH. Trong đó có việc sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên than, xăng, dầu; chặt phá rừng bừa bãi; phát sinh quá nhiều rác thải; lãng phí nguồn tài nguyên (nước, điện, thực phẩm, gas, giấy…).

Cùng hành động vì môi trường sống

Để góp phần vào việc giữ gìn môi trường, giảm khí thải nhà kính, giảm những hậu quả do BĐKH, ngày từ bây giờ mỗi cá nhân cần có những hoạt động thiết thực. Điều đầu tiên, cần tiết kiệm điện ngay tại nhà. Đối với tủ lạnh, không đặt gần bếp đun hay dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong nên để mức 3 đến 5 độ C, chế độ đông lạnh để mức -15 độ C đến -18 độ C, kiểm tra gioăng cao su định kỳ. Đối với máy điều hòa nhiệt độ, điều chỉnh ở 25 độ C trở lên, thường xuyên làm sạch lưới lọc bụi. Đối với bàn ủi, không ủi quần áo khi còn đang ướt hay trong phòng có bật máy điều hòa, nên tận dụng nhiệt của bàn ủi sau khi đã rút phích cắm. Chọn kích cỡ tivi phù hợp với nhà và rút dây cắm ngay khi không sử dụng nữa. Thay bóng đèn thông thường bằng đèn compact (tiết kiệm 60% năng lượng). Đối với máy giặt thì chỉ sử dụng máy khi lồng giặt đã đủ khối lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thứ hai là giảm rác thải nhà bếp. Bằng cách: Giảm sử dụng các loại bao gói, chọn mua pin sạc NiMH sẽ sử dụng lâu hơn và ít độc hại hơn so với loại pin NiCD, thu riêng rác, nhựa, giấy, thủy tinh, nhôm để bán cho các cơ sở tái chế. Trong đó, tái chế rác là một biện pháp hữu hiệu. Tái chế 1/2 số rác thải tại hộ gia đình có thể giảm hơn một tấn CO2 mỗi năm.

Thứ ba, trồng thêm cây xanh bất cứ nơi nào có thể vì bóng mát của cây xanh có thể giảm nhiệt độ xuống từ 10% đến 15%.

Thứ tư là tiết kiệm năng lượng trên đường đi. Cụ thể: Bơm căng bánh xe và bảo trì xe thường xuyên. Trao đổi công việc qua điện thoại hoặc thư điện tử để hạn chế sử dụng phương tiện đi lại. Sử dụng xe đạp hoặc đi bộ ở những nơi khoảng cách gần nhà sẽ có lợi cho sức khỏe, môi trường vì giảm tiêu thụ 2 lít xăng sẽ giảm phát thải 1 kg CO 2 ra ngoài môi trường.

Thứ năm là tránh sử dụng lãng phí các loại tài nguyên (nước, thực phẩm, điện, gas…).

VŨ YẾN (Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM)