Loãng xương, nguy cơ cho sức khỏe

“Nhà muốn vững thì phải có cốt. Cơ thể muốn khỏe mạnh thì phải có xương chắc khỏe để nâng đỡ cơ thể. Chế độ dinh dưỡng nghèo canxi đã âm thầm đẩy cơ thể vào nguy cơ loãng xương, gãy xương…” - PGS-TS-BS Lê Anh Thư, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp BV Chợ Rẫy kiêm Chủ tịch Hội Loãng xương TP.HCM, đã chia sẻ như trên trong buổi hội thảo về nhu cầu của phụ nữ hiện đại vừa diễn ra chiều 9-3.

Nguy cơ loãng xương cao

Theo PGS-TS-BS Lê Anh Thư, loãng xương là loại bệnh đặc biệt của thế kỷ 21, diễn ra âm thầm trong cơ thể con người. Đây là một hội chứng với đặc điểm sức bền của xương bị suy giảm dẫn đến gia tăng nguy cơ gãy xương. Sức bền của xương phản ánh sự kết hợp của mật độ khoáng chất trong xương và chất lượng xương.

Loãng xương bắt nguồn từ nhiều nguy cơ: yếu tố di truyền, thiếu hụt canxi và vitamin D, thói quen ít hoạt động, hút thuốc lá nhiều hoặc uống quá nhiều rượu, sử dụng nhiều thuốc có corticosteroids (giảm đau), không có thói quen uống sữa hoặc không dung nạp được sữa.

Loãng xương dẫn đến nhiều tác hại nghiêm trọng như tàn tật, tử vong, giảm chất lượng sống do sự đau đớn diễn ra âm thầm trong cơ thể. Người loãng xương còn chịu thiệt về kinh tế vì đây là một trong những bệnh mạn tính tiêu tốn nhiều tiền nhất. Loãng xương có thể dẫn đến gãy xương. Theo thống kê, cứ một trong ba phụ nữ và một trong năm nam giới trên 50 tuổi có nguy cơ bị gãy xương do loãng xương. Dự báo đến năm 2050, thế giới có khoảng 6,3 triệu trường hợp gãy cổ xương đùi do loãng xương. Hậu quả từ việc gãy xương cũng rất nặng nề. Cụ thể, có khoảng 20% tử vong, 20% tàn phế nặng phải có người trợ giúp suốt đời, 30% tàn phế phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, 30% có thể hội nhập trở lại với cuộc sống.

Người tiêu dùng đang đo thử độ loãng xương. Ảnh: PHI NGUYỄN

Khả năng loãng xương ở phụ nữ Việt Nam rất cao bởi khổ người thấp, bé, nhẹ cân, khung xương nhỏ, sinh nở nhiều lần nên mất bớt canxi. Mặt khác, chế độ ăn nghèo canxi, khẩu phần ăn không có sữa cũng dẫn đến nguy cơ loãng xương cao. Trên thực tế, có khoảng 20% phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ loãng xương.

Thay vì tích cực giúp xương chắc khỏe, nhiều người đang dần đẩy mình đến nguy cơ loãng xương thông qua những thói quen sai lầm: Ít luyện tập thể thao, ít vận động; thiếu nhận thức về tình trạng sức khỏe xương của bản thân; sợ uống sữa thì sẽ tăng cân; kiêng ăn, ăn không đúng cách; thiếu thông tin hoặc thông tin không đúng về nguồn thức ăn cung cấp canxi.

Uống sữa để bổ sung canxi

Thông thường một người mới sinh có 350 xương. Khi trưởng thành, một số xương gắn kết lại với nhau nên người trưởng thành chỉ còn 206 xương. Quá trình chu chuyển xương, tức thay thế xương cũ bằng xương mới xảy ra khoảng ba năm/lần và hoàn tất trong thời gian 10 năm. Việc tạo, hủy xương cứ diễn ra theo một chu trình nên canxi là chất vô cùng cần thiết để có một bộ xương chắc khỏe.

Nguồn cung cấp canxi khá đa dạng như thực phẩm chế biến có bổ sung canxi, thực phẩm giàu canxi (cá nhỏ, cua đồng…), thuốc… Trong đó, sữa là nguồn cung cấp canxi quan trọng nhất.

Một nghiên cứu cho thấy khẩu phần ăn uống của người Việt chỉ mới đáp ứng được 50% lượng canxi cơ thể cần. Sữa là lựa chọn tối ưu để giúp cung cấp đủ lượng canxi cho cơ thể. Chẳng hạn, nếu chọn uống sữa tươi tự nhiên, một người ở độ tuổi 19-50 cần uống gần 834 ml sữa/ngày thì mới đủ cung cấp 1.000 mg canxi cơ thể cần. Nếu chọn uống Anlene đậm đặc, người ở độ tuổi này chỉ cần uống gần 212 ml sữa/ngày, tương đương với hai hộp nhỏ Anlene đậm đặc. Có khác biệt này là bởi hàm lượng canxi chứa trong Anlene đậm đặc cao gấp bốn lần so với sữa tươi tự nhiên.

PHI HOÀNG