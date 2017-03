Lựa chọn bảo hiểm cho doanh nghiệp

Dưới đây là một số sản phẩm bảo hiểm (BH) hiện có dành cho doanh nghiệp.

1. BH doanh nghiệp năng động

BH doanh nghiệp năng động (Dynamic SME) là một sản phẩm BH trọn gói được thiết kế đặc biệt phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Cụ thể, Dynamic SME cung cấp một giải pháp bảo vệ toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm: BH mọi rủi ro tài sản, BH trách nhiệm chung, BH tiền, cùng nhiều quyền lợi khác. Đặc biệt, sản phẩm BH này còn cung cấp miễn phí các quyền lợi về hỗ trợ tài chính khi có gián đoạn kinh doanh do tổn thất tài sản và bồi thường tử vong do tai nạn cho nhà quản lý.

Dynamic SME phù hợp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn phòng, dịch vụ, bán lẻ, hoặc dịch vụ ăn uống…, giúp bạn bảo vệ hữu hiệu tài sản, con người, lợi nhuận và quan trọng nhất là bảo vệ uy tín của doanh nghiệp nếu chẳng may xảy ra những tổn thất không lường trước được.

2. BH rủi ro kỹ thuật

BH rủi ro kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước được, bao gồm: mọi rủi ro cho nhà thầu xây dựng hoặc công trình xây dựng (CAR/EAR). Trong đó, sẽ BH cho các chủ đầu tư, nhà thầu chính và thầu phụ về các tổn thất và thiệt hại đối với tài sản trong khi đang xây dựng gây ra bởi cháy, nổ, bão, giông, trộm cắp… và nhiều nguyên nhân khác. Bên cạnh đó, các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng cũng được BH.

Nhân viên bảo hiểm đang định giá tài sản của doanh nghiệp để thực hiện bảo hiểm trọn gói. (Ảnh minh họa)

3. BH bồi thường tai nạn người lao động

BH này giúp chi trả toàn bộ những gì bạn phải chịu trách nhiệm theo quy định tại luật lao động đối với nhân viên của bạn mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn xảy ra trong và ngoài thời gian làm việc. Nhờ đó, bạn sẽ an tâm và tập trung trí lực vào công việc khác của doanh nghiệp mình.

4. BH tai nạn con người

Sản phẩm này giúp đền bù cho người được BH các rủi ro thương tật xảy ra ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: nếu tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn (từ 81% trở lên), toàn bộ số tiền BH sẽ được chi trả cho người được BH; với thương tật vĩnh viễn theo cơ quan, bộ phận cơ thể, được bồi thường theo tỉ lệ % quy định; với thương tật toàn bộ tạm thời, được bồi thường dựa theo số ngày thực tế căn cứ theo kết luận của bác sĩ điều trị với mức chi trả như đã chọn khi tham gia. Các chi phí y tế (phí cấp cứu, phí phẫu thuật và nằm bệnh viện, tiền thuốc) được chi trả theo hạn mức người được BH lựa chọn.

5. BH tài sản

Sản phẩm này mang lại sự đảm bảo an toàn trước những rủi ro không lường trước bằng những giải pháp toàn diện, bao gồm: BH cháy và các rủi ro đặc biệt, giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi bất cứ tổn thất hoặc hư hỏng nào gây ra bởi các nguy cơ do hỏa hoạn, sét, nổ, động đất, núi lửa, giông bão, lũ lụt, nước thoát từ các bể chứa, các thiết bị hoặc đường ống dẫn, rò nước từ hệ thống chữa cháy tự động; máy bay và các thiết bị trên không khác và/hoặc các vật thể rơi ra từ các phương tiện này; thiệt hại do va chạm với xe cơ giới hoặc động vật, đình công, gây rối và bạo động dân sự, hành động ác ý…

6. BH trách nhiệm

BH trách nhiệm sẽ bao gồm: BH trách nhiệm công cộng, giúp bảo vệ các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với tài sản bị thiệt hại hoặc thương tổn đối với bên thứ ba do các hoạt động kinh doanh của bạn gây ra. Đồng thời, BH trách nhiệm đối với sản phẩm nhằm giúp bảo vệ các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với tài sản bị thiệt hại hoặc thương tổn đối với bên thứ ba do việc sử dụng sản phẩm của bạn gây ra. BH sẽ không chỉ riêng hàng hóa tiêu thụ tại các nước phát triển mà ngay cả các sản phẩm tiêu dùng trong nước như đồ chơi, thức ăn và các sản phẩm khác cũng được BH cho dù là cơ sở sản xuất hay đơn vị kinh doanh.

Với một thị trường năng động và phát triển nhanh như Việt Nam, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng đóng vai trò chủ lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Vì vậy, các hình thức BH trên cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế này và được cung cấp bởi các công ty BH phi nhân thọ bằng các tên gọi khác nhau. Trong số đó, sản phẩm BH doanh nghiệp năng động của Liberty được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các giải pháp trọn gói trên không chỉ giúp các chủ doanh nghiệp bảo vệ hữu hiệu tài sản mà còn BH trách nhiệm cộng đồng khi có những rủi ro xảy ra.

PHI HOÀNG