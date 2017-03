Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp

Tuy nhiên, sản phẩm BHNT hiện nay khá phong phú với nhiều đặc tính khác nhau khiến bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn các gói bảo hiểm. Những thông tin tư vấn dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn các gói sản phẩm phù hợp cho bản thân và gia đình mình.

Hiện nay trên thị trường có hơn 120 sản phẩm khác nhau do các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước cung cấp. Tại Việt Nam, các sản phẩm này vẫn thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm xã hội truyền thống, tức thuần túy mang tính bảo vệ (không tham gia chia lãi), hay kết hợp với cả hai yếu tố bảo vệ và tiết kiệm (có tham gia chia lãi, hay còn gọi là BHNT). Ngoài ra, các công ty BHNT còn cung cấp sản phẩm bảo hiểm BHNT - liên kết đầu tư.

Thông thường các sản phẩm BHNT thường được thiết kế dưới hai dạng chủ yếu là sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ (được mua kèm với sản phẩm chính). Nhóm sản phẩm chính thường được thiết kế từ một trong ba loại hình sản phẩm như đã giới thiệu ở trên, do đó có thể là nhóm sản phẩm có tham gia chia lãi hay nhóm không tham gia chia lãi.

Nếu khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố bảo vệ thì nên chọn sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm không tham gia chia lãi, tức chỉ thuần túy bảo vệ hoặc sản phẩm bảo hiểm trọn đời. Còn nếu khách hàng quan tâm đến cả hai yếu tố bảo vệ và tiết kiệm thì chọn loại hình sản phẩm có tham gia chia lãi.

Đối với loại hình sản phẩm có tham gia chia lãi, sự khác biệt chủ yếu là việc thiết kế các quyền lợi tiền mặt ở những thời điểm khác nhau, tương ứng với các nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng như lập gia đình, sinh con, lo cho tương lai học vấn của con, mua sắm, sửa chữa nhà cửa hay hưu trí…

Các sản phẩm chính thường cung cấp các quyền lợi tài chính đa dạng. Tuy nhiên, quyền lợi bảo hiểm chủ yếu vẫn là tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Do đó, để tăng cường và bổ sung các quyền lợi bảo vệ cho khách hàng tham gia, các công ty BHNT thường thiết kế thêm nhóm sản phẩm bổ trợ được bán kèm với sản phẩm chính như: Nhóm sản phẩm bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm từ bỏ thu phí bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trả trước, bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật. Hay nhóm sản phẩm bảo hiểm tai nạn: bảo hiểm chết do tai nạn, chết và tàn tật do tai nạn mở rộng. Ngoài ra còn có nhóm sản phẩm bảo hiểm cho người mua bảo hiểm: bảo hiểm từ bỏ thu phí, bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối, bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc, bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho người hôn phối.

Theo quy trình bắt buộc và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, các tư vấn viên bảo hiểm sẽ tư vấn và giúp khách hàng chọn những sản phẩm phù hợp nhất cho mình và gia đình.

NHƯ THỦY