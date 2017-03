Lượng du khách đến Hạ Long tăng gần 60%

Theo ghi nhận của ban tổ chức, sau khi cuộc bầu chọn được phát động trong cả nước, số lượng phiếu bầu nhiều đã giúp vịnh Hạ Long liên tục dẫn đầu trên trang web của tổ chức New Open World (NOW). Cũng chính từ cuộc bầu chọn này, lượng du khách đến Hạ Long trong quý I-2008 tăng gần 60% so với cùng kỳ.

Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khẳng định cuộc bầu chọn là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam, cho dù kết quả như thế nào thì hình ảnh của Hạ Long cũng sẽ in đậm trong lòng người dân Việt Nam.

Ông Phan Sĩ Nghĩa, Phó Giám đốc EVN Telecom, nhà tài trợ chính cho cuộc vận động bình chọn vịnh Hạ Long trên toàn quốc, cho biết: “EVN Telecom cam kết sát cánh cùng vịnh Hạ Long. Chúng tôi mong muốn góp sức xây dựng vịnh Hạ Long trở thành niềm tự hào của Việt Nam với thế giới”.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đang đề nghị nhanh chóng đưa các video clip, ảnh chụp vịnh Hạ Long lên website của NOW để hỗ trợ nhiều hơn cho việc bình chọn.