Lưu ý khi cài đặt và sử dụng Kaspersky?

Phải remove các phần mềm khác

Hiện nay, muốn cài đặt phần mềm Kaspersky thì bạn phải xóa hết phần mềm AVG trong máy. Để remove hết chương trình AVG, bạn click vào thanh Start, chọn Control Panel và Add or Remove Programs. Tới đây, sẽ có một cửa sổ chứa các phần mềm trong PC xuất hiện. Công việc của bạn là tìm chương trình AVG rồi click vào thanh Remove. Bên cạnh đó, để chắc chắn hơn, người sử dụng có thể đi tới thư mục chứa phần mềm AVG rồi chọn phần UnInstall hoặc Delete cả folder đó đi.

Còn về phía phần mềm Kaspersky 2009, đây là một trong những phần mềm diệt virus với nhiều tính năng ưu việt. Kaspersky 2009 có thể ngăn chặn tốt hơn các phần mềm độc hại, đặc biệt là các rootkit được tìm thấy trong hệ thống vào thời điểm nó được cài đặt. Ngoài ra, khả năng phòng vệ của phần mềm mới cũng sẽ được cải tiến để chống lại malware cố gắng len lỏi phá hoại chính Kaspersky.

Để cài đặt chương trình này, trước hết bạn cần tải nó tại địa chỉ: www.kaspersky.com (ảnh trên) rồi cài đặt và kích hoạt như bình thường. Lưu ý, bạn chỉ được sử dụng phần mềm miễn phí sau 30 ngày, phần mềm có dung lượng hơn 30 MB. Sau khi được khởi động, chương trình sẽ bắt đầu làm việc. Nó có nhiều tính năng để bạn lựa chọn như: Web Anti-Virus (diệt virus khi PC nối mạng); Proactive Defense, File Anti-Virus (bảo vệ các ổ đĩa của máy tính)... Bạn có thể chọn một trong số ấy và click vào ô Start để bắt đầu. Kaspersky sẽ tìm và diệt tất cả những virus, mã độc đang có trong máy của bạn.

Khi quá trình quét virus hoàn tất, bạn hãy cài đặt chế độ cho chương trình. Ví dụ như khi máy tính không kết nối Internet, bạn chỉ cần sử dụng tính năng File Anti-Virus và Proactive Defense. Trong đó, File Anti-Virus là chức năng chống và diệt virus của Kaspersky. Nó sẽ bảo vệ toàn bộ các file, thư mục, ổ đĩa cá nhân và ngăn chặn virus xâm nhập vào máy tính của bạn.

Còn tính năng Proactive Defense sẽ kiểm soát sự thay đổi của hệ thống file và ngăn chặn các chương trình chứa mã độc ẩn trong các ứng dụng đang hoạt động trong hệ thống. Ngoài ra, nó còn có thể quan sát sự thay đổi trong hệ điều hành và cảnh báo người dùng về các đối tượng đang cố gắng tạo các key ẩn trong registry.

Đi tìm lại những file đã mất

Phần mềm diệt virus Kaspersky này khá mạnh và phổ biến nhưng nó có nhược điểm là khi phát hiện ra file nào nhiễm virus thì nó sẽ xóa file ấy đi. Đối với những trường hợp bị mất file do lỡ tay xóa hay bị phần mềm diệt virus “khai tử”, bạn có thể sử dụng phần mềm Recover My Files. Đây là một chương trình của hãng CrocWare với tính năng khôi phục những file đã bị xóa. Cách sử dụng phần mềm này cũng khá đơn giản. Trước hết bạn cần download CrocWare tại địa chỉ http://www.RecoverMyFiles.com rồi cài đặt như bình thường. Khi hoàn tất, hãy kích hoạt chương trình bằng cách click đúp chuột vào biểu tượng của chương trình nằm ở màn hình desktop.

Tại đây, người sử dụng cần đánh dấu chọn ổ đĩa và folder để tìm file bị mất rồi chọn Next. Tiếp đó, chương trình sẽ hỏi bạn cần tìm dạng file nào, hãy chọn loại đuôi file bạn cần khôi phục (chương trình này hỗ trợ rất nhiều định dạng file để cho bạn tự do lựa chọn như file *.gif, *.jpeg, *.doc, *. xls, *.pdf...) rồi nhấn tiếp Next và Start search. Lúc này, chương trình sẽ bắt đầu tìm kiếm. Khi đã thấy file mình cần, người sử dụng chỉ cần click vào ô Save Files.