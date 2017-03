Mãn dục nam giới - Nguyên nhân và giải pháp

Điều này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi có nhiều người thậm chí phải đối mặt với rắc rối này khi còn khá trẻ hay còn gọi là mãn dục nam sớm.

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với ThS-BS Hoàng Khánh Toàn - Trưởng khoa Đông y BV Trung ương Quân đội 108 để lý giải cho câu chuyện mang tên mãn dục nam này.

. Phóng viên: Thưa ông, mãn dục nam là gì? Chính xác độ tuổi nào có nguy cơ mắc mãn dục nam?

+ Mãn dục nam(hay tắt dục nam) là thuật ngữ để chỉ những hậu quả của sự suy giảm nồng độtestosteron trong máu, dẫn tới suy giảm khả năng hoạt động tình dục, rối loạn cương dương, suy giảm sinh tinh và dưỡng tinh kèm theo đó là những suy giảm về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nam giới ở độ tuổi sau 35, đặc biệt từ 40 đến 55 tuổi hầu như có giảm chất testosteron trong máu. Testosteron thấp là một hậu quả không thể tránh khỏi khi tuổi cao, người ta thấy rằng khoảng 80% những người nam 60 tuổi bị giảm nồng độ testosteron.

. Ngoài yếu tố tuổi tác thì suy giảm nồng độ testosteron còn ảnh hưởng bởi những yếu tố nào khác, thưa ông?

+ Giảm testosteron còn có thể do tiếp xúc với các chất như: thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm, nhựa tổng hợp, thuốc xịt muỗi, côn trùng, mỹ phẩm… Hay từ chế độ ăn chứa estrogens tổng hợp dùng trong chăn nuôi (kích thích nhằm tăng sản lượng sản phẩm trứng, thịt) hoặc sử dụng thuốc chống trầm cảm, tiếp xúc với tia xạ, hóa chất… Béo phì ở nam cũng là biểu hiện của testosteron thấp.

Nam giới ở độ tuổi sau 35, đặc biệt từ 40 đến 55 tuổi hầu như bị giảm testosteron trong máu.

. Rối loạn cương dương (RLCD) liên quan gì đến testosteron thấp, thưa ông?

+ Có sự liên quan mật thiết giữa testosteron thấp và rối loạn cương nhưng tất cả trường hợp rối loạn cương không phải lúc nào cũng do giảm testosteron. Khoảng 50% nam khỏe mạnh từng có RLCD sau tuổi 40 có thể do nguyên nhân toàn thân hoặc tại chỗ. Các nguyên nhân tại chỗ của RLCD như: bất lực do mất tính đàn hồi của mạch máu gây ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu, xơ vữa động mạch, nghiện rượu, thuốc lá gây tổn thương thần kinh tại cơ quan sinh dục.

. Vậy biện pháp tối ưu hiện nay để hạn chế mãn dục nam là gì, thưa ông?

+ Chính cơ thể mỗi người sẽ tự cân bằng lượng testosteron phù hợp, khi vượt quá nhu cầu cần thiết cơ thể sẽ không sản xuất nữa. Vì vậy việc bổ sung testosteron trực tiếp không phải biện pháp ưu tiên do khó kiểm soát. Hiện nay xu hướng sử dụng các thảo dược giúp kích thích cơ thể tự sản sinh testosteron tự nhiên được ưa chuộng nhờ tính an toàn, hiệu quả lâu dài.

Các thảo dược như nhân sâm, ba kích, dâm dương hoắc, bá bệnh đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền có tác dụng tăng tiết testosteron tự nhiên, cải thiện sức khỏe sinh lý. Trong đó, vị thuốc được đánh giá có hoạt tính cao nhất trong cải thiện mãn dục nam là bạch tật lê. Bạch tật lê là quả của cây tật lê, có tên khoa học là tribulus terestris, từ lâu đã được y học cổ truyền Ấn Độ, Trung Quốc sử dụng làm thuốc trị liệt dương, xuất tinh sớm. Người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận cũng đã sử dụng cây này để điều trị suy giảm tình dục ở nam giới. Bạch tật lê có tác dụng làm tăng sinh tổng hợp testosteron tự nhiên trong cơ thể và do hàm lượng testosteron trong máu được nâng cao lên 30%-40%, cơ thể sẽ trở nên tươi trẻ, cường tráng, tăng sinh lực.

. Cảm ơn ông.