Mạnh tay dẹp hàng giả, hàng nhái

Nếu để hàng giả tiêu thụ tràn lan trên thị trường sẽ gây nên những hiểm họa khôn lường cho người tiêu dùng. Đặc biệt, trong lĩnh vực dây điện, nếu bị làm giả thì nguy cơ cháy nổ rất cao.

Các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái dù biết vi phạm pháp luật nhưng do ham lợi nhuận cao nên vẫn ngang nhiên sản xuất hàng giả, hàng nhái. Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra PC46 - Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ lô hàng nghi giả nhãn hiệu HWASAN với số lượng lớn lên tới 2.600 m dây điện tại quận 6, TP.HCM. Lô hàng này không có nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa không có, hóa đơn chứng từ không hợp pháp…

Công ty Tân Nghệ Nam (66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) là chủ sở hữu nhãn hiệu HWASAN và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số 120165 theo Quyết định số 3670/QĐ-SHTT ngày 24-2-2009. Thế nhưng nhãn hiệu dây điện này đang bị làm giả, làm nhái trên thị trường làm ảnh hưởng uy tín, thương hiệu của công ty. Các loại hàng giả, hàng nhái rất dễ phân biệt so với hàng thật như dây điện nhãn hiệu HWASAN của công ty có lớp bọc cách điện láng mịn, chống mài mòn, chịu được nhiệt độ cao; ký hiệu nhãn hàng quy cách dây được in trên dây bằng hình thức bánh lăn nên chữ rõ nét, kết cấu nhựa bọc rất dẻo và khó kéo đứt bằng tay. Dựa vào những dấu hiệu này người mua có thể phát hiện bằng mắt thường. Hiện công ty chỉ có một đại lý độc quyền phân phối sản phẩm này là Công ty TNHH TM Điện Hào Quang: 09 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, TP.HCM.

Ông Tăng Hán Kiên - Giám đốc Công ty Tân Nghệ Nam cho biết: “Trên đường Tạ Uyên, quận 5, TP.HCM có khá nhiều cửa hàng, đại lý buôn bán sản phẩm hiệu HWASAN hàng giả, hàng nhái. Một số cửa hàng ở đây cho biết muốn mua loại này với số lượng lớn phải đặt hàng trước, còn mua vài ba mét sẽ không có bán. Khi chúng tôi đến hỏi mua dây cáp điện thương hiệu HWASAN đường kính 16 mm tại các cửa hàng trên thì nhân viên “hét” giá 50.000 đồng/m, cao hơn rất nhiều so với giá của Công ty Tân Nghệ Nam cung cấp chỉ là 33.000 đồng/m (giá bán lẻ). Đường kính của loại hàng giả, hàng nhái này nhỏ hơn hàng thật, chỉ có 13 mm.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang làm đau đầu cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sa sút vì mất uy tín, thương hiệu. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các hành vi mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái… giúp cho người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam.

HẢI ĐĂNG