Manulife được đánh giá 'uy tín nhất' và 'tốt nhất'

Bà Bùi Thị Kim Quy - Giám đốc phụ trách Khối nghiệp vụ Manulife Việt Nam nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á-Thái Bình Dương”

Đây là kết quả cuộc khảo sát được tổ chức dưới sự bảo trợ của Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Đánh giá Chất lượng Quốc tế QMS (Australia) do Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam chủ trì. Cuộc khảo sát nhằm tôn vinh các đơn vị có thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ uy tín chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 5-2016, sau hơn bốn tháng triển khai với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp.



Trước đó, Manulife Việt Nam đã được trao tặng giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Life Insurance Company Vietnam 2016) do Tạp chí International Financial Magazine, một tạp chí uy tín trong ngành tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, trao tặng.