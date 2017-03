Manulife VN: Giới thiệu bảo hiểm chăm sóc y tế “Phúc An Bình”

Phúc An Bình là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên cung cấp quyền lợi bảo hiểm để điều trị 10 nhóm phẫu thuật nghiêm trọng thường hay xảy ra với người Việt Nam. Sản phẩm này cho phép khách hàng linh hoạt trong việc sử dụng quyền lợi bảo hiểm được trả cho điều trị y tế tại bệnh viện, chăm sóc hậu phẫu và chi phí sinh hoạt, trong đó bao gồm lựa chọn phẫu thuật tại một bệnh viện chất lượng cao tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới. Do vậy, với Phúc An Bình, người được bảo hiểm sẽ được phẫu thuật nhanh chóng mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính và có cơ hội hồi phục nhanh chóng. Bảo hiểm Phúc An Bình phù hợp với khách hàng từ 18 đến 55 tuổi với nhiều mức phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm khác nhau từ 60 triệu đồng đến 500 triệu đồng cho mỗi lần điều trị phẫu thuật.

10 nhóm điều trị phẫu thuật nghiêm trọng bao gồm: Phẫu thuật do gãy xương đùi hoặc xương chậu; phẫu thuật cột sống hở; phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn đại tràng, trực tràng, bàng quang, lách, thận hoặc dạ dày; phẫu thuật tạo hình mạch vành; phẫu thuật cắt bỏ chân trên đầu gối hoặc cắt bỏ tay trên khuỷu tay; phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên qua ngã xương bướm; phẫu thuật tim hở; phẫu thuật ghép cơ quan chính; phẫu thuật mở hộp sọ; phẫu thuật điều trị ung thư.