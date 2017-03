MBA Talent - quà tặng lớn dành cho tài năng

MBA Talent là chương trình do Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) thuộc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - UEH) hợp tác cùng ĐH Western Sydney (UWS, Úc) mang tới cho sinh viên VN chương trình đào tạo thạc sĩ chất lượng Úc ngay tại TP.HCM, hứa hẹn cung cấp cho thị trường nguồn lao động trẻ tài năng.

Chương trình ý nghĩa

ĐH Western Sydney (UWS) thuộc bang New South Wales, TP Sydney, mỗi năm trường có 42.000 sinh viên theo học, trong đó có 12% là sinh viên quốc tế. Năm 2014-2015, UWS được vinh danh là một trong 400 trường ĐH hàng đầu thế giới do tổ chức Time Higher Education xếp hạng; sánh vai với các trường ĐH lớn trên thế giới như University of Missouri, US, University of Eastern Finland, Aston University, UK…

Gửi gắm thông điệp ý nghĩa của chương trình tới các bạn trẻ Việt Nam, GS Barney Glover - Hiệu trưởng UWS cho rằng: “Sự hợp tác giữa UWS và UEH góp phần tạo nên môi trường học tập quốc tế cho sinh viên Việt Nam. UWS và UEH đã tạo cho sinh viên cơ hội để trở thành những “công dân toàn cầu” và tạo ra cảm hứng cho giới trẻ trong việc phát triển khả năng tự học hỏi và khám phá năng lực bản thân để nắm bắt được những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Chúng tôi cam kết cùng các bạn phát triển chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tài năng, trong đó sinh viên được học MBA của UWS với chất lượng đào tạo của Úc ngay tại Việt Nam”.





Một buổi lễ tốt nghiệp với tấm bằng được công nhận toàn cầu do UWS cấp.

Với tấm bằng MBA được công nhận toàn cầu do UWS cấp, cùng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, các thạc sĩ trẻ hoàn toàn có đủ năng lực trở thành nhân sự giỏi, đáp ứng yêu cầu cao của từng vị trí công việc, xây dựng tương lai vững chắc. Rất nhiều bạn trẻ không ngại thử thách và không sợ muộn hơn các bạn cùng lứa đã chọn nâng cao trình độ và chất lượng lao động với sự tích lũy kinh nghiệm cũng như sức bật từ chương trình đào tạo MBA.

Hỗ trợ tài năng trẻ

Bạn Phạm Tâm Anh (MBA Talent 2014) tự sự: “Chương trình học rất chi tiết, thầy cô nhiệt tình hỗ trợ và em đánh giá cao tính thực tế của chương trình này. Em quan niệm bằng cấp quốc tế không quá quan trọng mà là mình đã nhận ra được những gì, học tập được cái gì để có thể ứng dụng, làm việc”. Cũng đoạt học bổng MBA Talent 2014, sinh viên Dư Thân Duy - thủ khoa của ISB cả đầu vào và đầu ra cho biết: “Tôi đánh giá cao chương trình trên nhiều phương diện. Tôi có cơ hội được học những kiến thức mới mẻ, thiết thực nhất từ những giảng viên uyên bác, tận tâm đến từ trường ĐH uy tín trên thế giới. Tuyệt vời hơn, tôi còn được giao lưu và học hỏi rất nhiều từ các bạn cũng nhận được học bổng MBA tài năng. Đối với cá nhân tôi, học bổng toàn phần từ UWS, một trong những ĐH lớn của thế giới, là cơ hội không dễ dàng tìm được. Trải qua chặng đường ứng tuyển, tôi ấn tượng bởi rất nhiều bạn thí sinh bản lĩnh, năng động,

có nhiều tố chất thành công. Ngay khi nhận được học bổng, tôi đã quyết định tham gia chương trình vì tôi tin chắc rằng mình sẽ học hỏi và trưởng thành rất nhiều nếu được góp phần vào tập thể tài năng này”.

TS Trần Hà Minh Quân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, chia sẻ: “Chương trình học bổng MBA Tài năng 2015 với nhiều sự đổi mới dành cho các tân cử nhân có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc. Các ứng viên sẽ được đánh giá và chọn lọc bởi ISB và các công ty đa quốc gia đồng

hành như Group M, LG, Nielsen, Samsung, Standard Chartered Bank và Career Builder cùng chương trình thông qua một quy trình tuyển chọn gồm ứng tuyển trực tuyến, kiểm tra năng lực logic, tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp. Điểm đặc biệt, MBA Tài năng 2015 còn tuyển chọn trao học bổng cho một số ít các ứng viên đến từ chương trình quản trị viên tập sự của các Công ty Nestlé, Suntory PepsiCo”.

MBA Talent giúp sinh viên tài năng nâng cao kỹ năng và trải nghiệm thực tế, đúc rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh, đồng thời là một trong những đầu mối đảm bảo công việc cho sinh viên trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Không chỉ thế MBA Talent còn góp phần tạo đà cho các tài năng kinh doanh vượt lên, tỏa sáng, cống hiến những giải pháp tốt nhất cho xã hội hiện đại.