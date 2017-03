Metfone nhận giải thưởng ICT của châu Á-Thái Bình Dương

(Most Promising Service Provider of the Year-Asian Pacific ICT Awards 2010) trao cho mạng Metfone của Viettel - đại diện duy nhất của Campuchia và bán đảo Đông Dương trong khuôn khổ Giải thưởng ICT khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2010 vừa được trao ở Singapore. Giải thưởng do Tổ chức Quốc tế Frost & Sullivan bình chọn và trao giải nhằm ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành viễn thông Campuchia trong một năm qua. Trong đó, mạng Metfone của Viettel góp phần đưa Campuchia lên ngang hàng với các nước trong khu vực về viễn thông.

Người tiêu dùng Campuchia đăng ký sử dụng Metfone của Viettel.

Cụ thể, mật độ di động tăng từ 15% lên 40%, điện thoại cố định từ 1% lên 6%, Internet băng rộng từ 0,5% lên 2%, mật độ hạ tầng từ 120 trạm phát sóng BTS và 150 km cáp quang/1 triệu dân lên 250 BTS và 1.000 km cáp quang/1 triệu dân. Mỗi xã có một trạm BTS và một người bán hàng; cáp quang phủ tới 100% số huyện và 75% số xã.

