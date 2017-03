Cuối tuần qua, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng mở bán đợt 4 dự án Scenic Valley với khoảng 222 căn hộ thuộc hai tòa nhà F và B với sự tham dự của gần 500 khách hàng. Chỉ sau hai tiếng, 80% số lượng căn hộ chào bán đã được khách hàng đặt mua. Như vậy, tính cả đợt chào bán lần thứ tư này, có hơn 850 căn hộ Scenic Valley đã được đưa ra thị trường.

Đa dạng loại hình căn hộ

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn hộ tại tòa nhà F có diện tích sử dụng 65-83 m2. Đây cũng là tòa nhà cuối cùng của Scenic Valley quy hoạch căn hộ diện tích vừa phải được đưa ra thị trường. Trong khi đó, loại căn hộ ba phòng ngủ ở tòa nhà B với diện tích sử dụng 94-124 m2, thích hợp cho gia đình lớn cũng được ra mắt lần này. Chính sự đa dạng về diện tích căn hộ nên dự án đáp ứng được nhiều phân khúc nhu cầu khác nhau.

Khi được hỏi về điểm nổi bật của dự án, chị Bảo Trân (quận 7) cho biết: “Có hai lý do tôi thích dự án này là vị trí đắc địa và thiết kế do Công ty KYTA của Singapore chủ trì. Nhờ vậy, cách bố trí không gian nhìn vào rất thuận mắt, gần gũi, tiện ích xung quanh đây quá tuyệt vời, an toàn cho gia đình tôi, nhất là mấy đứa nhỏ có chỗ chơi mát mẻ cuối tuần”. Còn anh Minh Đức (Gò Vấp) nhận định: “Tôi thích các mẫu căn hộ thiết kế ở đây vì rất thuận tiện trong đi lại đến khu trung tâm hay ra khỏi TP, an ninh, sạch sẽ môi trường thì khỏi phải bàn. Mà hay cái nữa là giờ tôi mua để ở hay cho thuê đều tốt cả vì giá cả hợp lý. Bên chủ đầu tư đã báo là giá đã có tiền sử dụng đất, quỹ bảo trì và thuế rồi nên chúng tôi không phải lo về tính ổn định lâu dài”.





Khách hàng theo dõi giới thiệu về dự án.

Tiện ích không gian sống

Có thể khẳng định các căn hộ của dự án Scenic Valley không chỉ là chỗ che mưa, che nắng mà trở thành mái nhà thật sự cho cư dân. Tỉ lệ không gian xanh lớn, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ, vườn cảnh, khu tiệc nướng ngoài trời… là hàng loạt lợi thế lớn thu hút sự quan tâm của người mua. Đặc biệt, giữa các căn nhà đều có những khoảng thông gió. Các phòng tiện ích được bố trí ở nhiều khu vực khác nhau để thuận tiện việc di chuyển nhưng vẫn giữ được mật độ sử dụng ở mức vừa phải. Chẳng hạn như phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng chơi trẻ em, hồ bơi trong nhà kết hợp khu ngắm cảnh, vườn dạo; khu hồ bơi ngoài trời kết hợp khu vui chơi trẻ em ngoài trời, hoa viên để cha mẹ vẫn có thể để mắt đến các con khi chúng vui chơi. Đặc biệt, nhiều căn hộ hướng ra dòng sông nên mang lại không khí thiên nhiên trong lành và mát mẻ. Được biết chào bán đợt 5 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.