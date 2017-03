Mở rộng thị trường quốc tế và phát triển mạng lưới tiêu thụ nội địa

Vươn ra thị trường quốc tế

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Vạn Thành trưng bày tại hội chợ với mặt hàng gối cao su, nệm cao su trong vòng bốn ngày đã bán sạch hết gần 1.000 sản phẩm. Qua hội chợ lần này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã ký kết hợp đồng mua hàng dài hạn với Công ty Vạn Thành.

Điều này cho thấy Trung Quốc là một thị trường tiềm năng, người dân Trung Quốc đã quen dần với các sản phẩm cao su Vạn Thành. Hiện Công ty Vạn Thành có cửa hàng tại Quảng Tây và Quảng Châu với 10 đại lý bán hàng tại các thành phố lớn như Côn Minh, Giang Tây. Chỉ tính riêng Quảng Tây, doanh thu hàng trăm triệu đồng/tháng.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Nệm Vạn Thành tại Hội chợ CAEXPO - 2009 tại Trung Quốc.

Vạn Thành liên tục đầu tư đổi mới công nghệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tương đương các nước tiên tiến trên thế giới. Hiện nay gối ngủ cao su, nệm cao su của Vạn Thành đã được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia.

Đầu tư sản xuất, chiếm lĩnh thị trường nội địa

Sản phẩm nệm Vạn Thành có mặt trên thị trường trên 15 năm với rất nhiều sản phẩm đa dạng (giường sắt, giường nệm, nệm cao su, nệm lò xo, chăn, drap, gối...), giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và được bảo hành 5-15 năm đã làm hài lòng người tiêu dùng cả nước. Quy mô sản lượng nệm các loại của Vạn Thành hằng năm đạt 700.000 sản phẩm (chiếm 50% thị phần cả nước).

Quy trình sản xuất được quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2000 nên sản phẩm luôn được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn danh hiệu “hàng Việt Nam chất lượng cao” trong 10 năm liền.

Công ty có hệ thống phân phối trải dài trên khắp các tỉnh, thành: Lào Cai, Việt Trì, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Dăk Lăk, Dăk Nông, Bình Dương, Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Tây Ninh, Lâm Đồng... với hơn 3.000 đại lý.

Ông Trương Ty (người mặc áo vest đen) đang cắt băng khánh thành Chi nhánh nệm Vạn Thành tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Tháng 9-2009, công ty đã khánh thành chi nhánh tại Phan Thiết (Bình Thuận). Hiện công ty đang xây dựng và mở rộng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị hiện đại tại Hưng Yên.

Phương châm chủ đạo xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Nệm Vạn Thành là “uy tín, chất lượng, cải tiến không ngừng” nhằm phục vụ tốt nhất mọi yêu cầu của người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh, chiếm ưu thế trên thị trường...

Ông Trương Ty, Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành, cho biết: “Qua những nỗ lực trong kinh doanh, công ty đã gặt hái nhiều thành công, luôn phát triển liên tục, năm sau luôn cao hơn năm trước từ 25% đến 30%, kể cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Ban tổng giám đốc công ty đã vạch ra chiến lược phát triển đúng đắn là tạo dựng thị trường nội địa làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài”.

Được biết, ngoài việc dốc toàn lực vào sản xuất kinh doanh, Công ty Vạn Thành cũng quan tâm công tác xã hội. Mỗi năm công ty góp cả tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ người nghèo tại TP.HCM, xây dựng nhà tình nghĩa, mời đoàn bác sĩ Trường đại học Palmer Hoa Kỳ khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Lâm Đồng, Bình Thuận và Quảng Ngãi.

Ông Trương Ty nhiều năm liền đảm trách chức vụ hội trưởng Hội Bảo trợ dạy Hoa văn Trường Lê Đình Chính (quận 11), hội trưởng Hội Quán nghĩa an Triều Châu, hội trưởng Đền thờ họ Dương và hiện đang đảm nhiệm hội trưởng Hội Bảo trợ dạy Hoa văn TP.HCM.