Môi trường không khí đô thị: Ô nhiễm bụi ở mức báo động đỏ!

Đây là một trong những công bố mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất lượng không khí tại các đô thị của nước ta vừa diễn ra hồi tuần trước.

TP.HCM: Thiệt hại gần 5 tỷ đồng/ngày

Một khảo sát do Cục Bảo vệ môi trường thực hiện năm 2007 tại hai tỉnh Phú Thọ và Nam Định cho thấy, ước tính mỗi năm, mỗi người dân phải chi gần 300.000 đồng để khám và chữa các bệnh có nguyên nhân trực tiếp từ ô nhiễm môi trường không khí. Đặt giả thiết, tổn thất về kinh tế do ô nhiễm không khí tác động tới sức khỏe đối với người dân Hà Nội và TP.HCM (tương tự ở Nam Định và Phú Thọ) thì Hà Nội sẽ thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng/ngày; còn với TP.HCM thiệt hại cỡ năm tỷ đồng/ngày.

Nhưng trên thực tế, ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn này còn hơn rất nhiều lần. Vì vậy, thiệt hại kinh tế đối với sức khỏe cộng đồng ở những thành phố này sẽ phải lớn hơn rất nhiều.

Không chỉ có vậy, các chất SO 2 , NO x trong môi trường không khí còn gây ra hiện tượng mưa axít. Đây chính là nguyên nhân làm giảm tính bền vững của các công trình xây dựng và các dạng vật liệu. Ô nhiễm không khí sẽ làm giảm sức bền cơ khí, gây hoen rỉ, hỏng lớp sơn bảo vệ, mất các chi tiết trang trí... gây hao mòn công trình, dẫn tới giảm tuổi thọ, làm tăng chi phí bảo dưỡng và thay thế.

Báo cáo cũng nhận định ô nhiễm môi trường không khí còn là mối đe dọa nghiêm trọng tới thiên nhiên như đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

Xe máy, thủ phạm chính gây ô nhiễm!

Theo báo cáo, giao thông vận tải (GTVT), công nghiệp, thủ công nghiệp và xây dựng là những nguồn gây ô nhiễm chính ở các khu đô thị. Trong đó, theo đánh giá của các chuyên gia, ô nhiễm do giao thông gây ra chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Trong đó, phương tiện chạy xăng phát thải nhiều các khí ô nhiễm như CO, NO x , hơi xăng dầu (H m C n ,VOC s ), bụi chì, benzen và bụi PN2,5 là nguồn ô nhiễm “chủ lực”; các phương tiện chạy dầu diezel lại là nguồn phát thải chủ yếu ra môi trường lượng bụi hạt mịn...

Trong số bốn loại xe cơ giới tham gia giao thông là xe máy, ôtô con, xe khách và xe tải thì xe máy là nguồn chính phát thải các khí CO (70%) và hơi xăng dầu (75%-93%). Còn xe tải lại là nguồn chính phát thải khí NOx và khí SO 2 . Ôtô con “phạm tội” ít nhất trong việc xả các khí độc trên đây vào môi trường không khí đô thị.

Điều đáng lo ngại nhất là tốc độ tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam ngày càng tăng nhanh. Giai đoạn 2005-2006 lượng tiêu thụ xăng tăng thêm 770.000 tấn, gấp hơn hai lần so với mức tăng của lượng tiêu thụ giai đoạn 2004-2005. Chiếm 55% tổng lượng xăng dầu tiêu thụ, ngành GTVT trở thành “đối tượng” làm tăng mức tiêu thụ xăng lớn nhất so với các ngành kinh tế khác. Sẽ còn đáng sợ hơn nếu nhìn vào con số dự báo xăng dầu sẽ được sử dụng trong khoảng từ 40,2 đến 50 triệu tấn vào năm 2025 (mức tiêu thụ xăng dầu năm 2006 là 12 triệu tấn).

Điều đó cắt nghĩa tại sao các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM là hai thành phố ô nhiễm môi trường không khí “nóng” nhất. Một thực trạng là ôtô, xe máy ở Việt Nam có rất nhiều chủng loại đã sử dụng nhiều năm, dẫn đến tình trạng kỹ thuật thấp, mức tiêu thụ nhiên liệu và nồng độ độc hại trong khí xả cao, tiếng ồn lớn. Không chỉ vậy, trước ngày 1-7-2007, các phương tiện cơ giới đường bộ vẫn còn dùng dầu diezel có hàm lượng lưu huỳnh 0,25% (quy định chỉ sử dụng diezel hàm lượng 0,05%), gây phát thải khí SO 2 lớn.

Xây dựng đô thị cũng gây ô nhiễm

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng trong đô thị cũng là nguồn phát sinh bụi lơ lửng. Tại TP.HCM, tổng lượng bụi lơ lửng từ các hoạt động này xấp xỉ 13.000 tấn/năm. Theo ước tính, 70% nguồn thải bụi lơ lửng ở Hà Nội cũng là do hoạt động xây dựng gây ra.

Đặc biệt, do việc quản lý sửa chữa hệ thống đường xá, hệ thống cấp thoát nước, thông tin không tốt, dẫn tới hiện tượng đào và lấp đường diễn ra liên tục, không chỉ gây ách tắc mà còn làm ô nhiễm bụi nghiêm trọng ở những khu vực này.