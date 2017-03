Món quà Acer dành tặng các phóng viên, nhà báo

Cụ thể, từ ngày 18 đến 30-6, 100 nhà báo đầu tiên khi mua laptop hiệu Acer sẽ được tặng một triệu đồng/máy. Riêng với dòng laptop mini Aspire One sẽ có mặt trên thị trường Việt Nam vào đầu tháng 7, các nhà báo có thể đặt hàng tại trang web www.aspireone.vn. Acer Việt Nam sẽ liên hệ để giao hàng và chuyển một triệu đồng vào tài khoản trong tháng 7-2008.

Cũng nhân dịp ra mắt Aspire One, Acer sẽ dành tặng 500 bộ quà cho 500 chủ sở hữu đầu tiên, gồm một túi xách thời trang (kèm túi bảo vệ máy) và một áo T-shirt cùng màu với máy. Ngoài ra, khách hàng đặt mua Aspire One qua trang web www.aspireone.vn hoặc qua số điện thoại 1800 1533 có các số thứ tự 01, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 và 1000 sẽ nhận được quà tặng may mắn là bộ dây trang trí cao cấp với logo Aspire One bằng vàng trị giá 200 USD.

Các phóng viên, nhà báo sau khi mua máy tính gửi bản photocopy hóa đơn mua hàng cùng bản photocopy thẻ nhà báo hoặc bản gốc giấy xác nhận phóng viên của ban biên tập và thông tin tài khoản cá nhân về Văn phòng Acer Việt Nam - tầng 8, phòng 803, số 1 Lê Duẩn, quận 1, tòa nhà Petro, TP.HCM. Danh sách 100 nhà báo đầu tiên sẽ được tổng hợp căn cứ vào ngày Acer Việt Nam nhận được hồ sơ mua hàng, ngày gửi hồ sơ theo dấu bưu điện và ngày các nhà báo đặt hàng qua trang web.