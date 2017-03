Một chủ thuê bao MobiFone lại bị tính cước “khủng”

Hóa đơn SMS tiền triệu sau 3 ngày

Theo phản ánh của anh Đặng Văn Diện (Công ty TNHH Ánh Nhật - 5/227 Ngô Gia Tự, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng) đến Báo điện tử VTC News, từ ngày 01/08 – 03/08/2010, thuê bao số 0904844xxx của anh liên tục nhận được tin nhắn (SMS) dạng hồi đáp kết quả, có nội dung là “các cặp số đẹp trong ngày” từ đầu số 8777, và cước tính phí mỗi tin nhắn là 13.636 đồng.

Anh Diện là nạn nhân mới nhất bị tính cước dịch vụ SMS "khủng"

Trong thời gian nhận được các tin nhắn kể trên cho đến lúc bị MobiFone "đòi" cước, anh Diện khẳng định mình không nhắn bất kỳ tin nào tới đầu số 8777. Anh cũng không cho ai mượn điện thoại để sử dụng. Trước đó, có thể có ai đó dùng máy của anh nhắn 1 hoặc 2 tin tới đầu số 8777 nhưng anh không nhớ...

Sau 3 ngày liên tục bị “dội” SMS “tư vấn” từ đầu số 8777, tổng số SMS liên quan tới dịch vụ 8777 trong thuê bao Mobifone của anh Diện đã lên tới 509 SMS và số tiền phải thanh toán cho MobiFone là 6.915.270 đồng. Sau đó, MobiFone đã khóa chiều gọi đi của thuê bao 0904844xxx đồng thời gửi bảng cước chi tiết cho khách hàng. Thấy số tiền phải trả quá lớn và vô lý, anh Diện phản ánh tới chi nhánh của MobiFone tại Hải Phòng (201 Tô Hiệu – Hải Phòng).

Sau khi tiếp nhận phản ánh của anh Diện, cửa hàng trưởng của MobiFone Hải Phòng là ông Nguyễn Văn Bình đã dùng 3 chiếc sim khác lắp vào máy điện thoại Mobistar B120 của anh Diện và soạn tin nhắn với cú pháp Cau MB đến đầu số 8777. Tất cả những chiếc sim này (sim trả trước) đều bị trừ sạch tiền sau khi nhắn đến số 8777. Ông Bình đưa ra kết luận: “Máy B120 bị lỗi phần mềm nhắn tin (tự gửi lại nội dung tin nhắn đến đầu số 8777)”, và vẫn yêu cầu anh thanh Diện thanh toán khoản cước kể trên do lỗi gây ra “từ phía khách hàng”.

Khoản tiền cước phí lên tới gần 7 triệu đồng không hề nhỏ vì nó gấp 3 lần mức lương nhân viên công ty tư nhân như anh Diện. Điều đáng nói, để trả lời khiếu nại của anh Diện, cửa hàng trưởng của MobiFone Hải Phòng chỉ kiểm tra bài bằng bài thử nghiệm khá đơn giản mà không có bất kì cuộc kiểm tra kĩ thuật nào liên quan tới phần mềm nhắn tin trong chiếc máy mà anh Diện.

Dùng thuê bao trả sau của MobiFone liệu có an toàn?

Để thử nghiệm lập luận của MobiFone Hải Phòng cho rằng chiếc Mobistar của khách hàng Đặng Văn Diện "bị lỗi phần mềm nhắn tin”, phóng viên VTC News dùng thử máy của anh Diện (dùng sim khác – do sim 090 của anh đã bị cắt chiều đi) gửi tin nhắn tới các số thuê bao di động cá nhân của các nhà cung cấp mạng, tình trạng tin nhắn đều bình thường, không có hiện tượng bị lặp. Như vậy, kết luận máy của anh Diện bị lỗi phần mềm nhắn tin khi trưởng cửa hàng đại diện của MobiFone "test" thử có lẽ là chưa đủ cơ sở (?).

Được biết, chiếc điện thoại di động hiệu Mobistar của anh Diện do nhà phân phối P&T Mobile cung cấp và còn bảo hành tới ngày 30/04/2011. Theo quan sát, chiếc máy của anh Diện nguyên tem, còn thẻ bảo hành. Anh Diện chia sẻ: “Cho tới tận thời điểm này (06/09/2011) chưa có lý do gì để tôi phải mang máy đi bảo hành do các chức năng của máy vẫn hoàn toàn bình thường, ngoài việc chi nhánh của MobiFone tại Hải Phòng kết luận rằng máy của tôi bị hỏng phần mềm nhắn tin đến số 8777”.

Qua tìm hiểu, được biết thuê bao 0904844xxx đã đăng kí trả sau theo tên của Công ty Ánh Nhật. Theo quy định của MobiFone, điều này có nghĩa là hạn mức số tiền cước được sử dụng của sim 0904844xxx trước khi thanh toán không vượt quá 3 triệu đồng. Nếu vượt, hệ thống sẽ tự động khóa sim.

Bảng cước chi tiết của thuê bao 0904844xxx: 3 SMS/1 giây - người bình thường, ai có thể làm được việc này?

Vậy tại sao hóa đơn tiền cước của anh vượt gấp đôi hạn mức đó? Đem thắc mắc này trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình, ông Bình cho biết: Có thể “tin nhắn gửi tới 8777 liên tục, hệ thống của MobiFone không kiểm soát được nên chưa kịp ra báo động đỏ”.

Theo bảng cước thanh toán, trung bình 1 giây, số thuê bao 0904844xxx gửi 2 SMS tới đầu số 8777. Có những lúc chỉ trong vòng 1 giây số thuê bao 0904844xxx gửi 3 SMS tới đầu số 8777. Như vậy dễ thấy, ở bảng tính cước này “có vấn đề” bởi người bình thường không thể nhắn tin với tốc độ kinh khủng như vậy trong một thời gian dài (3 ngày).

Theo anh Diện, phản ánh của anh mới chỉ dừng lại ở cấp MobiFone Hải Phòng tự giải quyết (tới ngày 06/09/2010 – pv). Sau khi nhận được khiếu nại của chủ thuê bao, MobiFone Hải Phòng không chuyển phán ánh lên cấp cao hơn để phối hợp với đối tác của MobiFone xử lý sự cố mà kết luận ngay là do “lỗi do khách hàng” gây ra.

Trong biên bản viết tay giải quyết khiếu nại của MobiFone Hải Phòng, MobiFone cho rằng anh Diện đã ký nhận chiếc máy điện thoại của mình bị lỗi phần mềm. Trong khi anh Diện khẳng định, anh chỉ xác nhận là có hiện tượng như trong biên bản xảy ra với máy của anh, về phần mềm anh không phải là dân kĩ thuật nên không biết.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Thông tin Di động Việt Nam (MobiFone) cho biết, MobiFone đã kiểm tra thông tin và đối soát dữ liệu với tổng đài 8777. Hệ thống ghi nhận 509 tin nhắn từ thuê bao của khách hàng tới tổng đài 8777 là chính xác. MobiFone đã gặp và làm việc với khách hàng Đặng Văn Diện để xác minh lỗi nhắn tin. Sau khi cùng khách hàng kiểm tra máy đầu cuối, MobiFone xác định khách hàng hiện đang sử dụng máy Mobistar B120, gặp lỗi phần mềm tin nhắn dẫn tới hiện tượng liên tục gửi tin nhắn tới số 8777.

"Như vậy, MobiFone khẳng định hệ thống tính cước của MobiFone hoàn toàn chính xác, việc liên tục gửi tin tới tổng đài 8777 là do lỗi phần mềm tin nhắn của máy đầu cuối mà khách hàng đang sử dụng. Với phương châm vì quyền lợi của khách hàng, MobiFone đang tiếp tục làm việc với khách để có phương án giảm trừ cước hợp lý", vị đại diện này cho biết.

Trao đổi với anh Diện vào ngày 16/09/2010, anh Diện cho biết, kể từ lần gần đây nhất là anh gặp ông Nguyễn Văn Bình (cửa hàng trưởng MobiFone 201 Tô Hiệu - Hải Phòng), MobiFone vẫn chưa có cuộc tiếp xúc thêm nào với anh và anh không đồng ý với khoản cước gần 7 triệu đồng mà MobiFone tính cho số thuê bao 0904844xxx anh sử dụng. Hiện anh đang tạm thời phải tháo chiếc sim 0904 ra (do bị khóa chiều đi) và dùng chiếc sim 0164999xxxx để liên lạc với những thuê bao khác.

Trước đó (từ ngày 01/03 – 20/03/2010) anh Nguyễn Huy Hoàng (số 1 Phan Bội Châu, TP.Vinh, Nghệ An), chủ thuê bao của số điện thoại 0934.xxx.999, khách hàng của MobiFone, đã cho bạn mượn điện thoại nhắn một tin duy nhất đến 8777 để so kết quả sổ xố. Sau đó, anh Hoàng nhận được hóa đơn thông báo tiền cước lên tới 20.624.783 đồng.

Về vụ việc trên, MobiFone đã kết luận, điện thoại của anh Hoàng bị nhiễm virus nên tự động gửi tin nhắn đến đầu số 8777 và đề ra hướng giải quyết bằng cách chỉ tính tiền cước dịch vụ 1 tin nhắn gửi tới đầu số 8777 từ thuê bao của anh Hoàng.

Tuy nhiên, thắc mắc của khách hàng là vì sao cước được sử dụng trước thanh toán của thuê bao 0934.xxx.999 chỉ giới hạn ở mức 5 triệu đồng, quá giới hạn trên MobiFone sẽ tự động chặn chiều thông tin đi của máy, nhưng khoản tiền mà anh phảti trả lại lên đến trên 20 triệu đồng? Trước câu hỏi này, cho tới nay MobiFone vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng.

Bài, ảnh: Cường Cao - Thu Hiền (VTC News)