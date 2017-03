Một số chương trình khuyến mãi ngày lễ

Cứ mỗi lần mua sắm đủ 1,5 triệu đồng trong ngày, khách hàng được tặng ngay phiếu quà tặng mua hàng tại Zen Plaza trị giá 100.000đ. Hệ thống siêu thị Co.opmart chi 50 tỉ đồng cho chương trình “Tự hào hàng Việt”, theo đó khuyến mãi 1.500 mặt hàng với mức giảm giá lên đến 50%. Khách mua hàng được tham gia bốc thăm trúng thưởng 50 lượng vàng SJC, 5.000 xe quà…Hệ thống siêu thị Big C triển khai sáu chương trình khuyến mãi liên tiếp từ 24.8 đến 2.10.2011, quy tụ khoảng 1.500 mặt hàng, giảm giá từ 5% đến 49%. Hệ thống Siêu thị Vinatex Mart từ ngày 25.8 đến 16.9.2011 thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá kéo dài 23 ngày được chia làm ba đợt.



Trong mỗi đợt khuyến mãi đều có các sản phẩm được giảm giá lên đến 50%, áp dụng cho hơn 300 mặt hàng thời trang nam, nữ, trẻ em và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu… với tổng trị giá giảm giá khoảng 5,3 tỉ đồng. Hệ thống siêu thị Lotte Mart từ ngày 25.8 – 7.9, giảm đến 50% cho hơn 100 mặt hàng thực phẩm, thịt heo, sữa, hàng gia dụng… Trong ba ngày từ 26 – 28.8, giảm 50% cho tất cả các món ăn truyền thống Việt Nam tại khu ẩm thực.



Trong năm ngày từ 31.8 – 4.9, khách hàng có hoá đơn 300.000 đồng sẽ nhận túi xách của Lotte. Hệ thống siêu thị Citimart: khách mua hàng có hoá đơn 300.000 đồng trở lên được tham dự bốc thăm trúng một trong 45 máy tính bảng Apple iPad 216GB. Thế giới Di động: điện thoại di động LG A155 giá 699.000đ, laptop Acer Aspire 4339 P462 giá 6,19 triệu đồng, máy tính để bàn FPT Elead A113 giá 4,85 triệu đồng (tặng thêm điện thoại di động FPT B300), tân từ điển GĐ-325V giá 2,68 triệu đồng và USB hiệu Apacer và PQI dung lượng 4Gb giá 99.000đ.Siêu thị điện máy Chợ Lớn: nhóm hàng gia dụng giảm 50%, hàng điện tử giảm 40%, điện lạnh giảm 30%, với nhóm sản phẩm viễn thông giảm 35%...



Ngoài ra, Chợ Lớn còn có hình thức bán hàng giảm giá theo giờ như bình đun Blacker giá 79.000đ, đầu DVD karaoke sáu số California giá 699.000đ… Nguyễn Kim và Thế giới số 24G: tuần lễ vàng của Samsung với nhiều mặt hàng được giảm giá. Khách mua laptop Acer chạy bộ xử lý Core i thế hệ thứ hai sẽ được tặng máy in Fuji Xerox, máy tính bảng Acer A500 có giá 9,9 triệu đồng và được tặng đế sạc, bàn phím, netbook của Acer và Gateway có giá 4,8 triệu đồng và được tặng USB 3G.Hệ thống điện máy Thiên Hoà: giảm giá 49% so với giá niêm yết.





Theo SGTT.VN