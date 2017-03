MSD sẽ sớm đầu tư sản xuất thuốc tại Việt Nam

Ông Craig Kelly cho biết: "Việt Nam là thị trường quan trọng, tiềm năng đối với MSD tại châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư nguồn nhân lực, hoạt động y khoa và nghiên cứu lâm sàng, đồng thời mang lại những sản phẩm mới cho cộng đồng y tế".

Thời gian qua, ngoài hoạt động kinh doanh, MSD Việt Nam đã hợp tác với PATH (Program for Appropriate Technology in Health, Chương trình vì kỹ thuật phù hợp ngành y tế) và NIHE (National Institute of Hygiene and Epidemiology, Viện Vệ sinh và Dịch tễ trung ương) trao tặng 29.000 liều vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung và tiến hành nghiên cứu độc lập về việc phòng tránh Rotavirus, một loại vi rút có khả năng gây tử vong cao ở trẻ em Việt Nam.

NSĐT