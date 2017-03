Mua máy lạnh có nhiều tính năng không cần thiết: Lãng phí!

Hiện nay, các loại máy lạnh có công suất từ 9.000 – 12.000 BTU được sản xuất bởi những liên doanh trong nước như LG, Panasonic, Samsung... tiêu thụ mạnh với giá cả hợp lý, từ 4,5 – 8 triệu đồng/máy, đồng thời phù hợp với những gia đình có diện tích phòng không lớn (dưới 20m2), trong khi lượng năng tiêu thụ không nhiều, chế độ bảo hành, hậu mãi khá tốt... Những loại máy này cũng có nhiều tính năng tiên tiến như lọc không khí bằng ozone, khử mùi, cảm biến nhiệt độ khi trong phòng đủ lạnh thì máy sẽ tự ngắt, chế độ đảo gió tự động, tự điều chỉnh nhiệt độ về đêm...

Nên chọn mua loại máy lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Ảnh: P.L

Ngoài ra, trên thị trường còn có các loại máy lạnh xuất xứ từ Trung Quốc như Midea, TCL, Gree... có giá chỉ bằng 70 – 80% so với các thương hiệu trên với chất lượng cũng chấp nhận được.

Do giá điện hiện ngày càng tăng, nên tiêu chí tiết kiệm điện được các hãng sản xuất đặt lên hàng đầu, với các sản phẩm máy lạnh có sử dụng công nghệ inverter như Panasonic với dòng máy inverter Econavi, LG với dòng sản phẩm Health+ inverter, Samsung với Virus Doctor...

Qua tìm hiểu, công nghệ inverter là công nghệ biến tần, dùng loại mạch đổi điện có thể điều chỉnh các thông số điện như hiệu điện thế, cường độ dòng điện và tần số của máy, có khả năng kiểm soát công suất điều hòa... Điểm đáng chú ý nhất của công nghệ này là giúp thiết bị tiêu thụ điện ít hơn từ 50 - 60% so với loại máy thông thường, đồng thời làm lạnh nhanh, còn làm giảm tiếng ồn trong khi sử dụng...

Ngoài ra, những sản phẩm sử dụng công nghệ inverter này đều được nhà sản xuất tích hợp thêm nhiều tính năng tiên tiến như máy điều hòa inverter của Samsung được trang bị lưới lọc chống virus cúm A/H1N1, giết vi khuẩn, chống dị ứng; sản phẩm của LG có giàn tản nhiệt được mạ vàng để tăng tuổi thọ của máy, khả năng tự động làm sạch, có tấm lọc plasma để loại bỏ côn trùng hay các loài gây dị ứng... Với nhiều tính năng mới, các loại máy điều hòa sử dụng công nghệ inverter có giá khá cao so với những loại máy thông thường, ở mức 7 triệu - 22 triệu đồng/chiếc...

Tuy nhiên, theo anh Trần Tuấn Hiệp - chủ một cửa hàng điện lạnh trên phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội: Theo quảng cáo, những loại điều hòa này có thể tiết kiệm đến 50% lượng điện năng tiêu thụ so với điều hòa loại thường. Tuy nhiên, đấy là trên điều kiện lý tưởng, còn ở thực tế, công nghệ này chủ yếu chỉ phù hợp với những nơi thường xuyên bật điều hòa như ở cơ quan, khách sạn, nhà hàng... Khi sử dụng tại gia đình, nếu như người tiêu dùng không đáp ứng được các tiêu chí như phòng ít đồ đạc, ít người, khả năng cách nhiệt tốt, không bị ánh nắng chiếu vào cả ngày..., thì lượng điện năng tiêu hao của dòng máy inverter so với loại thường là không đáng kể, trong khi đó, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, lại đắt hơn từ 3 – 7 triệu đồng so với máy lạnh cùng công suất mà không sử dụng inverter.

Theo lời khuyên của những người bán hàng điện lạnh, người mua máy điều hoà cần xem xét kỹ nhu cầu sử dụng của mình để chọn mua những sản phẩm phù hợp với công năng sử dụng của gia đình, tránh mua những loại điều hòa có quá nhiều tính năng không cần thiết, thiếu tính thực tế, gây lãng phí...

Theo Phi Long (Lao Động)