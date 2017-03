Mua mũ bảo hiểm, trúng xe Attila Victoria

. Ông rất tự tin vào chất lượng và mẫu mã sản phẩm của công ty, cụ thể là những chất lượng gì?

+ MBH thương hiệu VR-1 của chúng tôi đã được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 3 cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (TCVN 5756:2001). Ngoài ra, MBH VR-1 là sản phẩm dành cho công sở đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. MBH VR-1 của chúng tôi rất đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và mẫu mã nên phù hợp với sở thích của mọi lứa tuổi. MBH VR-1 là sản phẩm được các “Hoa hậu Trái đất” lựa chọn trong đợt vận động đội MBH tại Việt Nam mới đây.

Về tính năng kỹ thuật, sản phẩm được thiết kế gọn, nhẹ, không gây trở ngại khi nghe điện thoại (không cần tháo MBH ra khỏi đầu); có tầm nhìn rộng khi chạy xe trên đường. MBH VR-1 được làm bằng chất liệu composite, bộ phận kiếng che an toàn, tháo ráp dễ dàng. Phần mút lót êm, nhẹ, tạo sự thoải mái khi đội mũ. Các nút thông gió linh hoạt để làm mát đầu khi trời nóng hoặc đóng kín khi trời mưa, không đổ mồ hôi do nắng nóng. Đặc biệt, tóc không bị rối hay xẹp do tiếp xúc với mũ.

. Công ty cũng khá táo bạo khi đưa ra chính sách bảo hiểm trách nhiệm đến 500 triệu đồng. ông có thể giới thiệu rõ hơn về việc này?

+ Chúng tôi không chỉ vì mục đích kinh doanh kiếm tiền mà còn vì cái tâm của nhà sản xuất và trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Mục đích của chúng tôi mua bảo hiểm là muốn chia sẻ rủi ro với người sử dụng trong trường hợp xảy ra những chuyện không may.

. Một số chương trình đồng hành cùng xã hội trong việc tuyên truyền cổ động mọi người đội MBH, thưa ông?

+ Công ty chúng tôi không chỉ chú trọng đến mục đích bán hàng mà còn tuyên truyền cho người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật với hàng nhái, hàng giả và hướng dẫn người tiêu dùng phương pháp lựa chọn khi mua MBH sao cho phù hợp.

. Là một thương hiệu mới, các kế hoạch về khuyến mãi, giá cả của sản phẩm?

+ Hôm nay chúng tôi khai trương cùng lúc ba cửa hàng kinh doanh MBH tại TP.HCM. Nhân dịp khai trương, khách hàng đến mua MBH sẽ được tham gia chương trình rút thăm may mắn với giải đặc biệt là chiếc xe Attila Victoria. Ngoài ra còn có nhiều chương trình khuyến mãi khác như giảm 10% trong tuần lễ sau khai trương, tham gia chương trình “Vòng quay kỳ diệu” để trúng thưởng ngay các giải thưởng và phần quà hấp dẫn khác như điện thoại di động, máy chụp ảnh KTS, máy nghe nhạc MP3...

Giá cả phụ thuộc vào từng model và chủng loại, 220.000-380.000 đồng/chiếc. Đặc biệt có giá ưu đãi và in logo miễn phí cho doanh nghiệp, trường học với số lượng lớn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục phát triển thêm mạng lưới các cửa hàng cũng như đại lý trên toàn quốc.

. Ông muốn nói gì với người tiêu dùng?

+ Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bắt buộc mọi người phải đội MBH khi tham gia giao thông... Tại sao bạn phải chờ đến cận giờ “G” mới đi mua với giá “trên trời”? Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả... thì việc đầu tiên bạn nên nghĩ là đến với những trung tâm, đại lý lớn bán hàng có uy tín.

Đừng chỉ vì đối phó với cơ quan chức năng mà đội mũ một cách qua loa, cẩu thả... Chiếc mũ chỉ có tác dụng bảo vệ, hạn chế mức độ chấn thương cho đầu khi xảy ra tai nạn. Vì vậy, điều tốt nhất để bảo vệ tính mạng của bạn là phải chấp hành luật lệ giao thông.