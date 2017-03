“Mua Sắc Ngọc Khang chính hiệu, nhận quà sành điệu”

Lưu ý: Cú pháp soạn tin nhắn: Mã an ninh gửi 8077. (Mã an ninh là dãy ký tự hiện ra trên tem sau khi cào. Mỗi mã an ninh chỉ được nhắn tin một lần) Ví dụ cụ thể: Hình 1: Tem chống hàng giả khi chưa cào.

Hình 2: Tem đã cào, có mã an ninh, quý khách soạn tin: CHG<dấu cách>SNK<dấu cách>ABCFiT52YU gửi 8077.

Cước phí nhắn tin: 500 đồng/ tin nhắn.