Mùa xuân sang ngắm hoa anh đào...

Du xuân Nhật Bản: Chiêm ngưỡng và hội ngộ

Nhiều dự báo năm nay hoa anh đào sẽ nở rộ vào giữa tháng 3, sớm hơn mọi năm một tuần lễ. Do khí hậu giữa hai miền Nam-Bắc khác nhau nên hoa anh đào sẽ nở dần từ Osaka, Kyoto. Đến đầu tháng 4 sẽ trải dài khắp Tokyo và Hokkaido. Vào mùa này, đi đến đâu du khách cũng bắt gặp một màu hồng phấn ôm trọn lấy núi đồi hay lan tỏa khắp phố phường. Đi tản bộ dưới rừng hoa anh đào đang nở rộ dọc hai bên đường lên chùa Bạc, cùng người thân hay bè bạn uống rượu, ngâm thơ dưới gốc đào hay ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi dọc theo dòng sông Kamogawa (Kyoto)... sẽ là những trải nghiệm khó quên trong hành trang du xuân đầu năm của du khách. Còn nơi ngắm hoa tuyệt vời nhất ở Tokyo là Công viên Ueno, Công viên Naritasan... Đặc biệt, lâu đài Osaka cổ kính được xây dựng từ năm 1583 và đền Heian lại là hai địa điểm ngắm hoa ưa thích ở Osaka. Sau khi kết thúc chương trình tham quan tại Nhật, thay vì bay trở về Việt Nam, du khách có nhu cầu thăm thân nhân ở Mỹ sẽ tiếp tục bay sang Mỹ và cùng hội ngộ với người thân.

Lễ hội hoa anh đào trên đất Mỹ

Để chuyến du xuân thêm phần ấn tượng, khách có thể chọn tour xuyên lục địa vừa ngắm hoa anh đào ở Nhật vừa chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. Với tám tiếng quá cảnh ở Nhật, khách sẽ tham quan đền cổ Naritasan Shinshoji, tháp Hòa Bình, điện Shotokutaishido, tháp ba tầng... Nhưng điểm nhấn của tour là chuyến du hành trên đất Mỹ, tham quan di tích tòa Tháp Đôi, phố Wall, trụ sở Liên Hiệp Quốc, quảng trường Thời Đại (New York), quả chuông Tự do, Tòa nhà Hiến pháp (Philadelphia). Tour còn đưa khách ghé thăm Nhà Trắng, điện Capitol, Tòa án tối cao, nhà máy in đôla, Đài tưởng niệm Washington, Lầu Năm Góc...

Đặc biệt, du khách sẽ đến Washington, D.C. đúng vào dịp lễ hội hoa anh đào lần 97 diễn ra. Thật thú vị khi có khá nhiều du khách Nhật - đất nước vốn nổi tiếng về trồng anh đào cũng phải cất công bay sang Mỹ để xem hoa nở vào dịp này. Bởi thật lạ lùng, cây anh đào của Nhật khi trồng ở đây lại nở hoa đẹp hơn trên núi Phú Sỹ (Tokyo). Kết thúc tour, khách có thể nối chuyến tiếp tục tham quan Los Angeles - Las Vegas hoặc đáp chuyến bay nội địa đến tiểu bang có thân nhân sinh sống và ở lại thăm thân 1-6 tháng (tùy thời hạn visa cho phép).